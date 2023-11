El parque de bomberos de Burgos adquiere dos camiones y material de salvamento y contra incendios

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recalaba hoy en la capital burgalesa para comprobar in situ los frutos de las subvenciones otorgadas por la Administración regional con el fin de reforzar los medios con los que cuentan los distintos servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León.

En Burgos la cuantía de la ayuda concedida, con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ascendía a 1.042.219 euros, montante que se ha traducido en equipamiento que, en parte, lucía ayer en el Parque de Bomberos local, como prueba del uso dado en la ciudad a la mencionada aportación.

Destacan del listado de adquisiciones, tal y como señaló el propio Suárez-Quiñones, dos vehículos: una bomba rural pesada T3 -a cuyos entresijos pudieron asomarse los políticos de la comitiva- y una auto-escala. Junto al resto del material (equipos de respiración autónoma, equipos portátiles de espuma, cojín de salvamento para salto, cascos, focos Atex, recargables y led) facilitarán la labor cotidiana de «los extraordinarios profesionales» burgaleses.

El camión exhibido, en concreto, se destinará a atender emergencias de incendios en viviendas, en zonas de interfaz urbano-forestal, de vehículos, industriales y rescates de altura, tráfico y ascensores. Tiene capacidad para seis efectivos.

No obstante, los bomberos de la capital no son los únicos agraciados de la provincia, pues la convocatoria se extiende a Aranda de Duero, Miranda de Ebro y a la Diputación. En este último caso el montante otorgado es de 462.000 euros «para financiar la construcción de un nuevo parque de bomberos en el municipio de Quintanar de la Sierra» y, cómo no, adquirir equipamiento.

En el conjunto de la región el importe total del que se han beneficiado todos los ayuntamientos e instituciones provinciales, además de Ponferrada y las das localidades burgalesas ya citados, alcanza los 35,1 millones de euros.

Según la información aportada por la Consejería de Medio Ambiente, de ese montante global «17.550.00 euros se han destinado a la construcción de nuevos edificios o su adecuación, 10.530.000 a la adquisición de vehículos y 7.020.000 a los equipamientos de los diferentes servicios».

«Con esto esperamos conseguir que todas las estructuras de extinción de incendios y otras acciones de protección civil estén adecuadamente dotadas», explicaba Suárez-Quiñones, para subrayar en particular el apoyo que se ha prestado al medio rural, «donde sí se había detectado un déficit de infraestructuras» que la Junta de Castilla y León se propuso combatir con el Decreto 10/2021, de 31 de marzo, por el se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

A juicio del consejero de Medio Ambiente, el desarrollo de esta norma, vía inversión fundamentalmente, «va a permitir decir que toda la ciudadanía de la región está más segura» pues trata de garantizar la homogeneidad en la prestación de los citados servicios y la interoperatividad de todas las partes.

Esta apuesta se completa con la «potenciación del importantísimo dispositivo de extinción de incendios forestales que este año ha recibido un refuerzo de 105 millones», apostillaba.