El PSOE critica la «contracampaña municipal» de bonos al consumo en plena Navidad

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cuándo salen los bonos al consumo? Es una pregunta recurrente en las últimas semanas. Se echa de menos una campaña que en dos ediciones se ha asentado en el plan de compras de los burgaleses tanto como el Black Friday. El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, ha dado la respuesta.

«Los bonos al consumo se podrán adquirir y canjear este año del 4 al 31 de diciembre», anunció. Tras un sonoro aplauso con sorna felicitó al equipo de gobierno por la medida. «Enhorabuena por la contracampaña de Bonos al Consumo que acabamos de aprobar en este ayuntamiento» porque llegan en Navidad cuando las compras se disparan sin aliento alguno.

El acuerdo en la Junta de Gobierno Local de ayer para aprobar la convocatoria acelerará un proceso estancado en los últimos meses. Una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia de burgos las condiciones y requisitos se podrá abrir la plataforma de reserva de bonos al consumo.

Los socialistas apelaron a que en otros años solían salir en septiembre u octubre «cuando no hay incentivo para consumir» pero este año «justo en el único mes en el que sí lo hay, cuando todos compramos regalos, los Reyes y Papá Noel salen. .. Bueno esto es lo que hay», espetó.

El PP esperaba al 27 de noviembre

El Partido Popular, que ayer en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno no anunció la aprobación de la campaña de Bonos al Consumo, ha criticado la «falta de lealtad institucional y el afán de protagonismo» del ex alcalde Daniel de la Rosa. En una nota de prensa, la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, reprocha al portavoz socialista que «no ha asumido aún que él ya no forma parte del Ejecutivo municipal».

El equipo de Gobierno esperaba al 27 de noviembre, el próximo lunes, para anunciar la campaña de Bonos al Consumo «con el objetivo de no solapar las ventas que los establecimientos comerciales de la ciudad pudieran tener con este Black Friday y no ocasionarles un perjuicio en sus negocios para que se puedan beneficiar de ambas campañas». Algo que según refleja la nota se había acordado con las asociaciones de comerciantes. Aunque sólo Zona G ha optado por una campaña concreta del Viernes Negro.

Ballesteros critica en la nota que «con las declaraciones realizadas por Daniel de la Rosa se ha ocasionado un perjuicio enorme al comercio de proximidad y todo por su desmesurada necesidad de figurar en todo». Hace referencia así al anuncio ante los medios de comunicación de otras informaciones como la prórroga de la zona de bajas emisiones. Por eso solicitan al portavoz de la oposición «sentido común y respeto hacia la acción de Gobierno que podrá ser objeto de crítica o valoración una vez sea anunciada de manera oficial».