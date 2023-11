El puente de la Constitución llena Burgos. Hoteles están al 70% y algunos días al 100%

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En el último mes del año muchos sectores viven su agosto. No así en el ámbito de los alojamientos turístico donde la actividad decae. Pero en un año en el que agosto ha sido menos agosto que nunca en los hoteles de la ciudad se mira con esperanza al puente de la Constitución. «Tiene pinta de que va a funcionar muy bien es el único puente interesante entre noviembre y diciembre, al no haberse podido hacer el día 1, y parece que, por las reservas, la cosa va bien», señala el portavoz del área de alojamientos de la Federación Provincial de Hostelería, Luis Mata.

En el global de todo el puente, desde el 5 al 9 de diciembre, las reservas ya ocupan el 75% de las plazas de hoteles en la ciudad. «El día clave es el 8 de diciembre, se prevé que la ciudad se llene», explica Mata. Importante será también el sábado 9 y el día antes, el viernes 7 de diciembre. Esperan que la afluencia de viajeros empiece a llegar a partir del 5 de diciembre.

«Las perspectivas son buenas pero, como siempre, tenemos la espada de Damocles de la cancelación de última hora porque todas las reservas tienen esa opción y a nada que haya mal tiempo o nieve en los Pirineos te pueden llover las cancelaciones de última hora», señala el presidente de los hosteleros.

El comportamiento de estas fechas será «similar al del año pasado» si se cumplen las previsiones. Podría, así, salvar un mal ejercicio. «El año arranco fuerte para la hostelería pero el verano nos ha hecho mucho daño, especialmente agosto por las olas de calor», añade.

De esta manera «acumulamos seis meses consecutivos de descenso» así que el global del año ya está en números rojos hasta el mes de octubre. El descenso de pernoctaciones se sitúa ya en un 0,7% en los hoteles burgaleses. «Es curioso que estos meses lo que sube es el turista extranjero, pero lo que es el viajero español ha caído muchísimo e imagino que tiene mucho que ver con que el bolsillo no está muy boyante y no da para todo», señala.

Navidad sin tirón

El puente parece ser lo único que pueda salvar los muebles en el mes de diciembre. «No es un mes especialmente bueno para los hoteles, después del puente poca actividad porque la navidad en Burgos no tiene tirón, no tenemos turismo de Navidad como pueden tener Vigo o Málaga», señala Mata. De esta manera el viajero que esperan en las habitaciones de hotel para estas fechas tan señaladas es muy limitado. «La ocupación que se pueda dar en estos días será un turismo netamente familiar con dos o tres días de visita para la abuela, los tíos o los padres que están en Burgos y aprovechar a quedarse dos o tres días más», explica. De esta manera los hosteleros no ven una apuesta clara y decidida por el turismo de Navidad o el turismo de compras navideñas en Burgos. Las actividades que ya se conocen «no son especialmente nuevas, es difícil mover el dinero que mueven otros con luces y demás, pero es que tampoco se intenta, con menos Bilbao ha hecho un poco de atracción de turismo de compras en las provincias limítrofes».