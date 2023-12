El consumo navideño se mantiene «igual que años anteriores» a pesar de la inflación

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El consumo navideño vuelve a estar marcado por la inflación y la escalada de precios en los días más próximos a las fechas clave de la Navidad. Algo que no asusta al consumidor burgalés que no rompe la tradición aunque tenga que gastar un poco más. Ni se generalizan las compras de productos con tiempo, para evitar la subida de los productos más típicos del mes de diciembre, ni rebajan productos. «El consumo está más o menos en lo mismo que en años anteriores», dicen algunos comercios de alimentación de proximidad. Aunque reconocen que «ya no son Navidades como las de antes».

Los datos reflejan que el índice de precios al consumo, IPC, ha subido un 3,3% en el último año. Es inferior a la tendencia alcista del año pasado y del 2021 pero arranca sobre una escala más alta. El año pasado los precios habían subido un 7,4%. Algo que se nota en los precios de los alimentos, de los artículos de regalo y en el ocio de turismo o restauración.

Con todo se sigue consumiendo. Las ventas de alimentación están estables; las comidas y cenas navideñas «estamos a tope es difícil encontrar hueco», dice el presidente del área de restauración de la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, Enrique Seco; y en el turismo se preveía un buen rendimiento del puente y las casas rurales ya rozaban el lleno para Navidades.

Lo que más suben son los alimentos. Este epígrafe ha incrementado precios en la provincia de Burgos un 9,3% respecto al año pasado y un 6,6% desde enero a octubre, último dato provincializado disponible. Aún y con esta situación el comercio de proximidad no nota cambios reseñables en las costumbres de consumo. «Todo va un poco en los mismos kilos que el año pasado», explica Mercedes Sendino desde su puesto de venta de Morcilla de Burgos del Mercado Norte. «No es que sea una época especialmente diferente para lo que yo vendo pero sí que en vez de llevarse una morcilla se llevan tres, más cantidad porque viene la familia o para prepararla en las comidas familiares a las que van», explica.

En las carnicerías la tendencia de consumo se mantiene estable y a la espera. «La gente aún está esperando para comprar los productos típicos de Navidad, te preguntan, eso sí, como va evolucionando el precio del cordero», explica el presidente de Grecabur, Miguel Ángel González. Reconoce que «en las próximas semanas lo más demandado en fiestas subirá en torno a los dos euros, pero la gente, que pregunta precios, prefiere esperar a congelar».

En las carnes lo más demandado es solomillo que está ahora a 40 euros el kilo, el entrecot entre los 21 y los 22 euros, y el lechazo que «aún está aguantando» y no se ha movido mucho de los 24 euros el kilo. «Habrá una ligera subida de precios, especialmente del solomillo y del cordero pero no es tanto como dicen en la televisión y, sobre todo, es buen género», defienden desde Grecabur que, además, ostenta la presidencia del gremio de carniceros de Castilla y León.

En cuanto al pescado, los grandes dispendios de marisco se han reducido, y saben que «el consumo navideño esta flojito por el momento, la gente, a pesar de lo que dicen del aumento de precios, prefiere esperar», explica desde Pescaderías Ana en el Mercado Norte, Charo López. Añade que «por el momento los precios se mantienen» aunque cree que «mucha gente se va fuera y no necesita hacer grandes dispendios, para mi que se come ya más fuera de casa y todos quieren evitar cocinar». En estas fechas la gente que compra en la pescadería prefiere el rape, el besugo o el salmón para Navidad mientras que el resto del año se mueven entre la merluza, la corvina, la dorada y la lubina. El marisco «cada vez menos», reconocen.

De esta manera, la gente gastará lo mismo aunque cueste un poco más. Una tendencia que se refleja en los numerosos estudios de previsión de gasto navideño para este 2023. El de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) refleja que el gasto medio por habitante será de 745 euros por persona de media. Son diez euros más que la media alcanzada el año pasado. Según la encuesta el 62% gastará lo mismo que el año pasado, el 21% tirará la casa por la ventana y manejará mas presupuesto mientras que el 17% reducirá el nivel de consumo. En lo que más se va el dinero es en regalos, una media de 396 euros, algo más si son juguetes, y 190 euros en celebraciones, comidas y fiestas de Navidad.

Otro informe sobre la tendencia de consumo navideño es el realizado por la Asociación de Consumidores de España (Asecon) que eleva el gasto medio a 969 euros por español lo que supone un incremento de 180 euros más respecto al año pasado. «El IPC se hace notar en las compras que harán los consumidores siendo esta la Navidad más cara», aseguran en una nota sobre el estudio realizado a través de 5.000 encuestas-sondeos.

El mayor esfuerzo del gasto se realiza en regalos y juguetes a donde van 375 y 267 euros de media. En alimentación es donde «se deja notar el incremento de precios de los productos de alimentación en los lineales de venta».