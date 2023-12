Los burgaleses agotan los bonos. Sólo quedan el 6% de los emitidos

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En menos de una semana los burgaleses han adquirido el 94% de los bonos al consumo emitidos en la campaña de este 2023 que ha coincidido con las compras navideñas. Tan solo quedan por adquirir el 6% de los bonos que están vinculados al gasto en hostelería porque los del comercio se agotaron en 24 horas.

El concejal de Comercio, Raúl Martínez, señaló que hasta el domingo quedaban por venderse 28.000 de los 406.250 bonos al consumo emitidos en la campaña de este año 2023. La cifra se divide entre los 9.000 bonos por valor de 10 euros y los 19.000 vinculados al valor de 5 euros emitidos solo para el canal de hostelería.

Un buen resultado de la campaña, en cuanto a comercialización, a pesar de los problemas con los que arrancó la plataforma informática hace una semana. Además hay que añadir los errores enumerados por el concejal del PSOE, Julián Vesga, sobre la emisión de bonos a no empadronados, una de las condiciones para poder retirarlos.

Existe la posibilidad de que todos aquellos bonos que no se soliciten en hostelería puedan pasar a comercio y viceversa. Algo que ya se planteó el año pasado con los vales no emitidos en Gimnasios, que este año han quedado excluidos de la campaña. El concejal, en la presentación de la campaña, proponía esperar a 15 días, ya que los bonos deben canjearse antes del 31 de diciembre de este año. «Entiendo que este puente muchos burgaleses no han estado y vamos a dar mas tiempo, si vemos que la venta se estanca y esos bonos no tienen salida, vamos a dar esas cantidades a los bonos al comercio», señaló.

570 negocios adheridos

En el lado de los negocios que pueden adherirse a la campaña: comercio y hostelería, la respuesta ha sido dispar. De los establecimientos comerciales se han unido a la campaña un total de 520 establecimientos. La demanda es importante y permite al comercio local pelear contra las grandes superficies por el consumo navideño en forma de regalos, equipamiento de la persona, perfumería o marroquinería. Sectores muy relacionados con las fiestas navideñas y los regalos.

La hostelería ha tenido una respuesta menos calurosa. Son un total de 50 negocios los que se han adherido a la campaña de bonos al consumo. Para el sector las navidades están llenas de actividad desde antes del puente con cenas de empresa, de amigos, de compañeros de trabajo y de familiares. Desde el sector ven mas adecuada la campaña para los meses de valle en su actividad como noviembre y octubre.

Aunque como reconocían recientemente a este periódico «toda campaña de estimulación de la actividad bienvenida sea pero, a nosotros, nos viene mejor en noviembre», explicaba el presidente del área de restauración de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco, al inicio de la campaña. Razón por la que vaticinaba una poca adhesión de los profesionales del sector. El cobro de bonos, especialmente los de cinco euros, retrasa la atención al personal que «si hay poca actividad, lo haces encantado, pero es que ahora no puedes», señaló.