El comercio de Burgos espera que la campaña de bonos aumente el consumo navideño

Publicado por Virginia MartínMarta Casado Verificado por Creado: Actualizado:

El lanzamiento de la campaña de bonos al consumo el 4 de diciembre genera sentimientos encontrados entre los comerciantes. Así lo expresa la presidente de la asociación de comerciantes Zona G, Victoria Vélez, quien agradece «el esfuerzo del Ayuntamiento por sacar adelante la iniciativa un año más».

Vélez señala que las opiniones de los comerciantes son muy diversas pero que podrían resumirse en dos. Por un lado, la presidenta de Zona G reconoce que la campaña «hubiera sido mejor en octubre o inicios de noviembre, como en años anteriores, porque es un momento de pocas ventas». De hecho, Vélez recuerda que el comercio burgalés ha vivido además «un Black Friday muy flojo en general».

Por otro lado, considera que el hecho de salir a inicios de diciembre favorecerá que los burgaleses gasten más en el comercio local de cara a las compras navideñas. «El pequeño comercio no puede competir con las grandes superficies ni con las grandes cadenas, que además ahora están ofreciendo devoluciones hasta mediados de enero, con lo que eso significa».

Así las cosas, Vélez señala que los burgaleses que se animen a comprar bonos tendrán que comprar en el pequeño comercio y no en esas grandes firmas por lo que espera que «el gasto en las tiendas locales sea mayor en estas navidades». Sea como fuere, la presidenta de Zona G espera que la campaña tenga continuidad en años venideros porque «es un revulsivo muy importante para el sector en meses en los que las ventas son muy bajas».

En la hostelería

Sin embargo, se prevé una fría respuesta a los bonos al consumo de hostelería. Las fechas no son propicias puesto que no es necesario alentar consumo alguno. «Tenemos prácticamente completa la actividad a partir del puente de la Constitución no es un momento en el que se necesite incentivar el consumo y tengo mis dudas de que se inscriban muchos negocios», vaticina el portavoz del área de restauración de la Federación Provincial de Hostelería, Enrique Seco.

El tipo de bonos generalmente «te genera cierta cola y un esfuerzo para canjearlos que, cuando hay poca actividad como noviembre te viene bien, pero ahora igual te es tan necesario». Por eso espera que «la promoción se mantenga, todo lo que sea animar a la gente a salir y a consumir, pues bienvenido sea pero hay que ajustar mejor la fecha». Señalan los profesionales de la restauración que activar el consumo en octubre o noviembre es un buen momento pero en navidades «es algo que en nuestro sector no necesitamos».

La hostelería tiene reservados un total de 93.750 bonos al consumo del Ayuntamiento de Burgos por valor de 250.000 euros que aporta el Ayuntamiento y 562.500 que aportan los ciudadanos si se retiran el total de los bonos. En hostelería hay dos tipos de bonos, los que tienen un valor de cinco euros (tres los aporta el consumidor y dos el Ayuntamiento) de los que se puede coger un máximo de seis por persona. En total la campaña está preparada para emitir 62.500 bonos al consumo de hostelería por valor de cinco euros.

Además están los que tienen un valor de diez euros. Son un total de 31.250 los que se podrán emitir como máximo. Cada persona puede retirar un total de tres bonos de diez euros de los que el ciudadano aporta seis euros y el Consistorio 4. Se mantiene la fórmula de dos tipos de bonos diferentes «a petición del sector», según reflejó en la rueda de prensa de presentación de las fechas de la campaña, Raúl Martínez. Entonces también recordó que si en un plazo aproximado de 15 días no hay un movimiento alto de retirada de bonos al consumo de hostelería se derivarían al comercio. El objetivo es gastar todos estos vales antes del 31 de diciembre.