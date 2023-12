Empresarios del polígono Burgos Este solicitan mantener el punto limpio industrial

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los empresarios del polígono Burgos Este reclaman una solución para los residuos que no son asimilables a domésticos para las empresas que no tienen gestor autorizado, una vez que cierre el punto limpio industrial y desaparezcan los contenedores de la vía pública.

Son decenas las industrias que se encuentran en esta situación, como recuerda el presidente de la asociación de empresarios, Fernando de Santiago, que pone el ejemplo de qué van a hacer para deshacerse, por ejemplo de tubos fluorescentes, un bote de disolvente o de una impresora estropeada, entre cualquier otro desecho que no sea papel, plástico, orgánico o que pueda ser tratado como resto, en el contenedor gris.

Esta es una de las preocupaciones que ha surgido desde que el pasado 6 de noviembre comenzó a funcionar el sistema de recogida puerta a puerta en las empresas, que conlleva la desaparición de los contenedores en la vía pública y el cierre, el próximo 31 de diciembre, del punto limpio industrial del polígono Burgos Este.

Desde esta asociación plantean que se mantenga abierto con una gestión público-privada. «Hay empresas que están interesadas en llevar estas instalaciones, pero proponen que no se desentienda la administración pública del todo, sino que mantenga una ayuda pública», sostiene, a la vez que recuerda que las empresas no pueden acudir a los puntos limpios domiciliarios, pensados para los particulares. Según indica, «el punto limpio que está cerca del Hospital Universitario no atiende a empresas. Hay lagunas que el servicio puerta a puerta no cubre».

De Santiago explicaba que han tenido ocasión de tratar este particular con la alcaldesa, Cristina Ayala, a quien han solicitado que esté pendiente de esta cuestión para buscar alguna solución con la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, que es la responsable del contrato de la recogida de basura y limpieza viaria.

En este sentido, este empresario burgalés comentaba otra problemática que surgirá cuando ya no haya islas de reciclaje en las zonas industriales. «¿Qué pasará con los visitantes ocasionales del polígono?», se pregunta, en referencia a camioneros que, por cualquier circunstancia, tengan que pasar varias horas en Burgos y necesiten tirar una bolsa de basura si han comido en el vehículo o cualquier otro residuo.

Sobre el momento en el que se encuentra el sistema de recogida puerta a puerta, que implica el reparto de nuevos contenedores a cada empresa para que luego Urbaser, la adjudicataria del contrato de recogida, se encargue de pasar a retirar los residuos con un horario establecido firma por firma, este empresario constata que todavía son muchas las industrias en las que no está funcionando por falta de contenedores.

«Tenemos paciencia porque sabemos que esto tardará un tiempo en rodar y esperaremos a final de mes para hacer una valoración más exhaustiva», concreta De Santiago, que opina que la «idea es buena», pero hay que cubrir lagunas con residuos que no deben ir al contenedor gris.

El despliegue de depósitos en las empresas todavía no se ha concluido y ya el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, apuntó hace unos días que queda por llegar a un total de 159 firmas, 88 en el de Burgos Este, 68 en Villalonquéjar y otras 3 en la zona industrial del Monte de la Abadesa.

Críticas del PSOE

Por otro lado, el grupo municipal socialista considera un «fracaso» la puesta en marcha del puerta a puerta en los polígonos industriales. Desde el punto de vista de Josué Temiño, que fue concejal de Medio Ambiente y Sanidad en el pasado mandato, el PSOE había dejado todo preparado para lanzar esta iniciativa, prevista en el último contrato de recogida de basuras, en manos de Urbaser. «Lo que han hecho es poner un servicio sin iniciativa y sin ganas», opina.

Temiño, que ha constatado que los contenedores siguen presentes en el polígono Burgos Este a pesar de que se anunció su retirada paulatina desde el pasado 11 de diciembre, considera que debería haber una mayor comunicación entre el Ayuntamiento, las empresas y las asociaciones de los polígonos y espera que, de cara a solventar las incidencias, se ponga a un interlocutor en la Concejalía.

Respecto a los puntos limpios industriales, desde el PSOE son partidarios de buscar alguna fórmula para que puedan seguir abiertos como a través de empresas del tercer sector.