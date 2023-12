El belén más original de Burgos lo hacen las Abuelas de Gamonal

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ya se puede visitar uno de los belenes más originales de la capital burgalesa. Se trata del Nacimiento realizado a ganchillo por la Asociación Abuelas de Gamonal, que este año han ampliado con nuevas escenas como «la iglesia con el cura» y «la escuela con los niños», apunta la presidenta de la entidad, Basi Román.

La entidad ponía en marcha este original belén hace casi tres décadas. Luchi Román, una de las socias de la entidad, fue la autora de este original belén que permaneció en la entidad durante más de 20 años. Ya en 2017, tres años antes de la pandemia por la covid-19, la asociación decidía renovar el Nacimiento pero seguir manteniendo el formato ganchillo, apunta Román.

En aquel momento otra de las socias, Loli Navalón, se encargaría de crear durante meses decenas de figuras para «componer el nuevo belén» con la ayuda de otras miembros de la entidad. Un trabajo «de chinos» porque el Nacimiento cuenta «con todo lujo de detalles y de figuras». Todo está hecho a ganchillo: «los animales, las casas, las figuras, los escenarios, etc», señala la presidenta de la entidad.

Detalle del belén.SANTI OTERO

Desde el año 2017 y hasta el año 2020 el Belén se ubicaba en las instalaciones de la Caixa en la calle Vitoria, pero con la llegada de la pandemia la asociación cerraba sus puertas y dejó de montar el Nacimiento durante dos años. Dos años que «fueron muy complicados para todas las asociaciones», pero «muy especialmente para la nuestra». Y es que las Abuelas de Gamonal han pasado de ser cerca de cuatrocientas socias a las ochenta y cinco. «Con la pandemia algunas socias se buscaron otras formas de pasar su tiempo y no han vuelto. Desde ese momento nos mantenemos que es importante, pero queremos volver a sumar socias», asegura Román.

Sea como fuere, la entidad sigue viva y organizando actividades como la instalación del belén, una de las «más importantes e ilusionantes». Un Nacimiento que «gusta a niños y mayores» y del que las socias están «muy orgullosas porque no creemos que haya muchos así y porque lleva detrás un trabajo tremendo».

Detalle del belén.SANTI OTERO

Al montaje del belén se suman otras actividades a lo largo del año. Durante la semana en la asociación las mujeres realizan diferentes talleres como «de ganchillo, de memoria y manualidades como pintar». Además, «cada jueves hacemos una reunión para las socias y de vez en cuando realizamos salidas y excursiones», recuerda la presidenta, quien anima a los burgaleses que lo deseen a «pasarse por nuestras instalaciones y conocer lo que hacemos».