El bipartito aprueba inicialmente modificar el PGOU para crear una parcela única que acoja Expo Burgos

Tras su visto bueno en la comisión de Licencias, el bipartito daba hoy luz verde en Pleno extraordinario a la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para aglutinar en una sola parcela los 205.000 metros cuadrados en los que se ubicará el recinto ferial Expo Burgos. Una operación que además de crear una única parcela, transformará la calificación del suelo industrial en dotacional.

«Actualmente hay tres parcelas disgregadas de 55.000, 46.000 y 99.000 metros cuadrados», recordaba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien explicó que «la modificación del PGOU permitirá permutar la parcela de 55.000 metros por las parcelas 143,146 y 147, propiedad del Consorcio de Villalonquéjar, que separan las tres parcelas que crearían el espacio de 205.000 metros cuadrados». El objetivo es crear «un único solar», lo que según el equipo de Gobierno actual es «mucho más interesante que tenerlo disperso», explicaba Manso.

Un espacio ferial que el grupo municipal socialista sigue sin considerar necesario. En voz de su concejal, Daniel Garabito, la formación lamentó que el equipo de Gobierno «está empezando la casa por el tejado». En este sentido, el edil criticó que «ya se esté pensando en una infraestructura cuando no se ha hablado de su modelo de gestión».

El socialista apuntó, echando una mirada a ciudades vecinas, que «los grandes feriales de ciudades como Bilbao o Valladolid, a pesar de funcionar medianamente bien, arrastran cada año millones de euros de deuda». Una deuda que además «no solo afrontan los ayuntamientos de la ciudades, como sería el caso de Burgos, si no que se comparte con otras administraciones y entidades a través de consorcios».

En este sentido, Garabito lamentó que «se calificara de faraónico un proyecto como Burgos Río pero se vayan a invertir millones de euros en Expo Burgos». Una inversión que «no se quedará en los 15 millones iniciales anunciados por el bipartito si no que se duplicará o triplicará», aseguró el edil del PSOE.

Por su parte, Manso lamentó que los socialistas se muestren en contra de «un proyecto de ciudad» que «nada tiene que ver con el Fórum Evolución». Así, el popular afirmó que «no debemos permitir que otras ciudades nos sigan pasando por la derecha y por la izquierda.

La primera de las piezas de este puzle en definirse habrá de ser, por plazo, la explanada que será el destino definitivo de las barracas. El objetivo es que este espacio esté listo para acogerlas en junio de 2025. Las cuentas del próximo ejercicio reservan 600.000 euros que además de financiar el impulso de Expo Burgos permitirán acometer también las obras de los accesos peatonales y para VMP de Villatoro.

«La creación del espacio no solo da lugar a la creación de Expo Burgos si no que pone solución a problemas generados por el PSOE como la ubicación de las barracas y dota de infraestructuras al barrio de Villatoro, por el que no se ha hecho nada en cuatro años», afirmó Manso. Finalmente la modificación inicial fue aprobada con los votos favorables de PP y Vox y los votos en contra del PSOE.

Cocheras de autobuses

También con los votos en contra del PSOE, el bipartito daba luz verde a la modificación inicial del PGOU para cambiar la calificación urbanística de la parcela ubicada en la calle López Bravo para la instalación de las cocheras de autobuses.

Sobre esta cuestión, Garabito criticaba que «no se aproveche parte del espacio que se dedicará a Expo Burgos para instalar allí las cocheras» y señaló que «hay metros de sobra para que convivan ambas infraestructuras». El edil socialista lamentó además que «se tire por la borda el trabajo de dos años realizado por el anterior equipo de Gobierno en esta cuestión, que ya contaba con un proyecto aprobado».

Así, criticó que el bipartito vaya a instalar las cocheras municipales en una parcela que «obligará a los autobuses a realizar más kilómetros con lo que eso supondrá en gasto y una alteración del mapa de líneas». Por su parte, el concejal popular señaló que «el incremento del tiempo solo se produciría en la salida y regreso a las cocheras» y pidió a los socialistas que «sean claros» y digan que «no quieren apoyar este proyecto porque es el del PP».