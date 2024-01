Deportes licitará en breve el vestuario de Río Vena y el edificio central de El Plantío

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Servicio Municipalizado de Deportes sacará en breve a publicación la contratación de las obras de los vestuarios de las pistas de tenis de Río Vena y del edificio central de la piscina de El Plantío.

Son dos de las actuaciones incluidas en la modificación del presupuesto de 2023, que se aprobó el pasado septiembre. Además, está en ejecución la renovación del fondo de la piscina cubierta grande de las instalaciones 'Marta Fernández', en el complejo de San Amaro.

El concejal de Deportes, César Barriada, realizaba un repaso del estado de las inversiones contenidas en esa ampliación del presupuesto, «que sigue su curso» con normalidad y, por tanto, no se perderá la partida aunque provenga del ejercicio anterior. «El hecho de que no estén adjudicadas todas las actuaciones a 31 de diciembre no supone ningún problema para continuar con el procedimiento porque ya estaba iniciado el expediente», precisa.

De esta manera, son 15 las obras contempladas. La inversión más importante, de 989.000 euros, irá a parar al edificio central de las piscinas de verano de El Plantío, un espacio que en el que está en marcha la rehabilitación del inmueble de los vestuarios.

La segunda inversión más cuantiosa es para la remodelación de los vestuarios de las pistas de Río Vena, en total 297.000 euros.

Por otro lado, el edil popular indicaba que en el primer trimestre del año el área de Deportes dará a conocer el plan de inversiones a cuatro años vista, en el que se irán planificando las actuaciones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones deportivas, uno de los compromisos electorales del Partido Popular, que verá la luz próximamente.

Las piscinas cubiertas de San Amaro, también conocidas como ‘Marta Fernández Infante’ están cerradas por obras estas navidades porque se está renovando las capas de PVC del fondo del vaso grande con una inversión de 124.000 euros.