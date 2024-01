El escaparate navideño más espectacular está en una tienda de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desde hace cuatro años, el escaparate navideño del establecimiento Vallejo Pinturas, ubicado en la calle San Pedro y San Felices,53, se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes de los ‘clicks’ de Playmobil. El comercio cuenta con uno de los escaparates navideños más originales de la capital burgalesa conformado por medio millar de figuras y cada año son decenas los burgaleses- pequeños y mayores- que se acercan al establecimiento a disfrutar de una propuesta única.

Miguel Ángel Vallejo, responsable del comercio, recuerda que esta iniciativa arrancó antes de la pandemia. «Yo pongo el espacio pero son Héctor Gutiérrez, Roberto Tobar y Adoración López, miembros de la Asociación Española de de Coleccionistas de Playmobil (Aesclick), los encargados de la instalación del original escaparate», explica. Todo arrancó un mes de septiembre de 2019 cuando «pedí a Héctor que me creara un escaparate protagonizado por una tienda de pinturas, andamios y pintores», señala el responsable de Vallejo Pinturas.

En Navidad llegarían los escaparates festivos. «En el año de la pandemia creamos el Belén enjaulado haciendo referencia a las fiestas que nos tocaba vivir», recuerda. Tras aquello, la instalación del escaparate navideño se ha convertido en una tradición. Tanto que «este año, que hemos tardado un poco más en montarlo, venía gente a preguntarnos si íbamos a ponerlo», señala Vallejo entre risas.

Escaparate ubicado en Vallejo Pinturas.SANTI OTERO

El escaparate actual cuenta escenas tan curiosas y muy burgalesas. Y es que se puede ver un concierto de La M.O.D.A., un mercado navideño abarrotado en el entorno de los Cuatro Reyes o el Paseo del Espolón y la Plaza del Mío Cid con la estatua de Rodrigo Díaz de Vivar presidiendo el mítico espacio de la capital burgalesa, entre otras.

«Miguel y yo somos amigos y cuando me pidió crear un escaparate no lo dudé y a partir de ahí hemos montado los escaparates navideños», explica Héctor, quien reconoce orgulloso que el montaje tiene mucho éxito entre los vecinos porque «es una zona que no es turística y a la que las propuestas navideñas casi no llegan».

Escena del concierto de La MODA.SANTI OTERO

Además de este montaje, la asociación realiza otros tantos en diversos puntos de la geografía nacional. «Algunos de ellos tienen entrada y con una parte de la recaudación, la asociación que preside Javier Sagredo, hace donaciones de juguetes a entidades sociales y hospitales para que los niños en situaciones complicadas también puedan tener su regalo en Navidad», señala Héctor.

En 2024

«El objetivo del próximo año es que utilicen todo el escaparate de la tienda. Unos cuatro o cinco metros», avanza el responsable del comercio, que lanza el reto a los tres creadores. «A la gente le encanta y le llama mucho la atención y creo que puede sorprender mucho un escaparate de este tamaño decorado con los ‘clicks’ de Playmobil.

Héctor recoge el guante con gusto. «Como asociación estamos acostumbrados a hacer grandes montajes. De hecho, llegamos a hacer uno de 75.000 piezas en la localidad oscense de Barbastro», recuerda.