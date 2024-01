PP y Vox aprueban definitivamente el presupuesto 2024 para Burgos con el rechazo del PSOE

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno ha aprobado definitivamente el presupuesto para 2024 y como era de esperar el grupo municipal socialista votaba en contra de las cuentas propuestas por el bipartito conformado por PP y Vox. El presupuesto, que asciende a 236 millones de euros, un 7% más que en 2024, «refleja el modelo de gestión del equipo de Gobierno y estamos convencidos de que tendrá buenos resultado para la ciudad», aseguró el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo.

«Son unas cuentas realistas y pensadas para el desarrollo de la ciudad a medio plazo y que cubrirán las necesidades de los burgaleses y de las infraestructuras que requiere la ciudad», añadió el popular, mientras que el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, las calificó de «tramposas y sin ninguna ambición».

De total, Manzanedo recordó que 36 millones de euros se destinarán a inversiones, un 7,4% más que en el curso anterior. Unas inversiones que «se centran en tres ejes de crecimiento: industria, patrimonio y cultura» y que «buscan el desarrollo urbano a través de las infraestructuras y los servicios públicos de calidad», añadía el edil.

Proyectos que, según Manzanedo, «se transformarán en obras a lo largo de los años 2025, 2026 y hasta mediados del 2027» porque «además de trabajar para el propio mandato, también queremos que la capital tenga que un plan de ciudad a doce años vista».

El responsable de Hacienda hizo hincapié durante su intervención en la sesión plenaria en que «los presupuestos crecen prácticamente en todas las áreas» y destacó entre otros proyectos «la creación de ExpoBurgos, la ampliación del Bulevar y un plan de mejora de las instalaciones deportivas». En el ámbito industrial, el concejal subrayó cuestiones como el plan ‘Burgos Futur’ y un plan estratégico de industria así como la mejora integral de los polígonos industriales.

También destacó «el Plan Castillo, el desarrollo de un plan de embellecimiento de entradas a la ciudad», así como la realización de diferentes trabajos de «mantenimiento y mejoras de espacios públicos de la ciudad y la creación de aparcamientos en Gamonal y zona sur o la remodelación de Relaciones Laborales para transformarlo en un centro juvenil».

Manzanedo señaló que además se llevará a cabo la materialización de los proyectos que «no se desarrollaron en el anterior mandato» como «el Mercado Norte, el centro de cívico de Fuentecillas, la remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente o el polideportivo de San Pedro y San Felices».

Por otro parte, el popular hizo hincapié en que las cuentas «darán una solución definitiva a la necesaria remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), la ejecución de los Fondos Europeos, la renovación de pavimentos que se encuentran en muy mal estado en la ciudad como el de la avenida Arlanzón, el parque Baden Powell, o el parque Buenavista y la ejecución de veinte viviendas sociales en el barrio de San Cristóbal, entre otras».

Proyectos a los el popular añadió «una clara apuesta por relanzar Promueve con políticas eficaces y un presupuesto de 5,3 millones de euros» y «una importante inversión en el Servicio Municipal de Aguas», donde «tras cuatro años de escaso apoyo se invertirán 14,3 millones de euros».

En cuanto al capítulo de ingresos, el responsable de Hacienda señaló que «se incrementa en 2 millones de euros». Un incremento que «no responde al aumento de los impuestos sino a un mayor uso de las instalaciones deportivas y a la buena marcha de las licencias de construcción».

Así las cosas, Manzanedo aseguró que las cuentas también «son un reflejo de la unidad de acción que ha marcado el gobierno compuesto por PP y Vox» que «busca la mejora de la ciudad dejando a un lado las luchas partidistas.

«Sin ambición»

Por su parte, el portavoz socialista aseguró que «el presupuesto no incorpora nada nuevo» y lamentó que el bipartito «no haya dado oportunidad a la oposición a hacer aportaciones a las cuentas». En este sentido, reprochó a PP y Vox que «esta es la primera vez que las cuentas se aprueban en Junta de Gobierno sin haber proporcionado a la oposición un borrador de las mismas para su revisión y realizar aportaciones, anulando cualquier capacidad de consenso». Una maniobra que para De la Rosa «demuestra que no tienen ganas de cambiar ni una sola coma de su presupuesto».

El socialista aseguró que el documento es «tramposo» entre otras cosas porque «solo 5,4 millones de los 36 destinados a inversiones son realmente nuevas inversiones» y es que «muchos de los proyectos están condicionados a la venta de suelo y solo podrán llevarse a cabo a través de la primera modificación presupuestaria».

De la Rosa añadió que «también es un presupuesto tramposo» porque «se cambian las reglas del juego» y es que las cuentas suman 1,3 millones de euros después de que el bipartito haya logrado «hacer entender a Personal que no se pueden presupuestar las plazas cuyas vacantes no saldrán en la oferta de empleo ni en oposiciones en el presente año». Una acción que el propio Manzanedo calificó de «buena gestión y no de cambio de reglas».

Por otra parte, el socialista lamentó de nuevo el abandono de Gamonal en las previsiones para 2024, ejercicio en el que «se renuncia a transformar la calle Vitoria, a generar más plazas de aparcamiento en Derechos Humanos» y en el que «no hay expectativas de obtener la parcela del Silo para ejecutar nuevas inversiones».

Además reprochó al equipo de Gobierno que saque pecho asegurando que no se subirán las tasas cuando «la de aguas lo hará un 9,5%» y «se prevé que las cuotas de los abonados a las instalaciones deportivas aumenten en un 57% y la previsión de ingresos por el alquiler de pistas un 77%».