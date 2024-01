200 peticiones de ayuda a domicilio se acumulan ya por la falta de personal

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

200 peticiones de ayuda a domicilio acumuladas sin respuesta. Y subiendo. Así seguirá si, como ha ocurrido en los últimos quince días, no se pone solución a la falta de administrativos en Servicios Sociales que puedan tramitar estas solicitudes, tanto nuevas altas como ampliación de horas reconocidas en función de la situación de dependencia del beneficiario.

A derrota sonaba el tono de la concejal del ramo, Andrea Ballesteros, al reconocer que nada ha cambiado desde que el pasado 10 de enero hiciera público que desde finales de noviembre esta gestión está prácticamente parada y apenas se dan salida a los casos más urgentes para proporcionar esa ayuda a domicilio, vital para muchas familias.

La edil ha explicado que desde Servicios Sociales siguen "en contacto directo con las áreas municipales de Personal y Contratación" para dar con la fórmula que permita desatascar esta situación. Al respecto, detallaba Ballesteros que se ha trasladado la posibilidad de que administrativos de otros departamentos asuman esta labor con horas extraordinarias.

"También hemos planteado incorporar a una persona vía Servicio Público de Empleo (ECYL) con un contrato de seis meses", mientras se materializa la anunciada bolsa de administrativos que solvente de manera definitiva esta carencia.

Con todo, tales propuestas no parecen haber 'cuajado' hasta el momento y, por consiguiente, "no contamos con el personal mínimo necesario" para dar curso a estas peticiones que no paran de llegar.

Cabe recordar que, sin embargo, hay trabajadores sociales suficientes para realizar las gestiones previas, como la valoración de la dependencia y la concesión de las ayudas a los solicitantes y, por tanto, es en el momento del trámite que le corresponde a los auxiliares administrativos cuando el expediente «se atasca».