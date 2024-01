Manso defiende su presupuesto. «Es año de proyectos, pero habrá obras»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«El presupuesto de Urbanismo para 2024 no es un presupuesto ‘fake’ es un presupuesto muy interesante para la ciudad y expansivo», así defendía el concejal José Manuel Manso las cuentas de su área para 2024. Reconoce que «2024 es el año de los proyectos pero esto no quiere decir que no se vayan a hacer obras».

Enumera que hasta 25 se llevarán a cabo a lo largo del presente ejercicio con inversiones de más de dos millones de euros. «Son cantidades importantes de dinero que vamos a ejecutar». Un presupuesto que sube un 7,44% respecto al año pasado y en el que hay proyectos de la anterior legislatura porque «con mucho trabajo hemos conseguido desatascar obras que llevaban meses en los cajones de este ayuntamiento».

Como ejemplo expone la situación del Área de Rehabilitación Urbana de San Cristóbal. «Conseguimos la prórroga de la Junta en septiembre porque había caducado y ahora estamos en fase de adjudicar la dirección facultativa y urbanización que podrá llevarse de manera inmediata, cuando la climatología lo permita».

Remarca que se destinan cuatro millones a la redacción de proyectos donde prioriza la materialización de la idea de ExpoBurgos, «es el más importante que tenemos». Añade también «lo que se haga en la calle Santander». Incluye también la intervención en el acceso peatonal a Villatoro sobre el que «tenemos la partida para ejecutar obras por valor de 100.000 euros, llegaremos a tiempo a una primera actuación aunque no sea todo».

También está previsto avanzar en lo que será la nueva instalación deportiva de Burgos en las Tejeras. «Estos son los proyectos que yo considero más relevantes dentro de este pool de proyectos que suponen mucho dinero e iniciativas importantes para la ciudad».

En cuanto a las propuestas sin proyecto destaca que hay una partida de cuatro millones para su desarrollo y que, por esa razón, fían su financiación a una enajenación de suelo municipal o supeditados al desarrollo de una modificación de crédito.