El PSOE solicitará en el Pleno de Burgos que no se recorten las ayudas de cooperación al desarrollo

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Evitar que se recorten a la mitad las ayudas destinadas a cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Burgos. Ese es el objetivo de una de las proposiciones que el grupo municipal socialista llevará al Pleno municipal que se celebrará el viernes.

«Son ya alrededor de treinta años de consenso solidario, social y político plasmado en la doble vertiente institucional y organizativa», recordó el portavoz de la formación, Daniel de la Rosa, quien afeó a Vox que «durante todo el mandato anterior avanzara que si llegaba al Gobierno recortaría la ayuda porque entiende la solidaridad de otra manera».

Así, señaló que «una vez que vimos en el presupuesto del bipartito que se mantenían las ayudas a la cooperación como siempre nos alegramos mucho». Sin embargo «todo fue un espejismo» y es que «a las 48 horas, Vox anunciaba que alegaría contra su propio presupuesto por esta cuestión». En aquel momento «les recordamos que las alegaciones no pueden hacerse por cuestiones políticas». Así «pedimos a la alcaldesa Ayala que evitara esta tropelía» y la respuesta fue que «una bajada de pantalones espectacular».

El pasado lunes, Vox rectificaba su decisión señalando que «no va a alegar para no retrasar la aprobación del presupuesto» y que «cuando puedan y a través de una modificación de crédito se hará una transferencia recortando ese 50%», señaló De la Rosa quien afirmó que «eso sí lo pueden hacer pero nosotros defenderemos que el PP lo evite, que no se modifique la partida y se mantenga el presupuesto de entorno a un millón de euros».

La proposición socialista va un paso más allá y también solicitará al Ayuntamiento de Burgos «incrementar en las sucesivas anualidades las partidas de cooperación al desarrollo progresivamente hasta alcanzar el 0,7% de su presupuesto como muy tarde en el correspondiente al año 2027, último del actual mandato municipal».

Facultad de Medicina

Por otra parte y haciendo suyas las reclamaciones del rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, el PSOE volverá a solicitar en el Pleno la creación de la Facultad de Medicina en el campus burgalés. Así, a través de la propuesta instará a la Junta de Castilla y León, una vez analizados los datos relativos a su financiación, que acuerde la implementación en la UBU una nueva Facultad de Medicina, valorando la posibilidad de compartir el grado con la Universidad de León.

«Este es un relato de sobra conocido y una reivindicación justa y más necesaria que nunca», señaló De la Rosa. «Su implantación rondaría los siete u ocho millones de euros y supondría grandes beneficios para la ciudad, que además ya cuenta con un Hospital Universitario».

En este sentido, el socialista aseguró que «no entenderíamos que esta propuesta no se aprobara por unanimidad» ya que «hace ya dos años se hizo una propuesta conjunta similar apoyada por todos los grupos municipales». De la Rosa añadió además que echa de menos «una gran movilización ciudadana para reclamar la implantación de este Grado de Medicina en Burgos, como se ha hecho por el tren directo o por las autovías».

Caja de Burgos

Por último y aprovechando que en el dos años se celebrará el centenario de la fundación de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, la formación quiere «promover la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Caja de Burgos que permita la catalogación, digitalización y conservación bajo estándares científicos del archivo histórico de la entidad bancaria».

Así lo explicó el concejal del PSOE, Julio César Arnáiz, quien recordó que «la entidad bancaria nacía por decisión municipal». El objetivo del convenio pasaría por «conservar la memoria colectiva de la entidad, consolidar el patrimonio cultural, y facilitar que investigadores, historiadores, y ciudadanos en general, tengan acceso al conocimiento ordenado que permita saber y reivindicar la figura de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos como uno de los protagonistas esenciales del progreso de esta ciudad».

La propuesta además solicita «dotar presupuestariamente una partida que facilite, a dos años vista del centenario de la entidad, la redacción y publicación de un libro, en colaboración con la Universidad de Burgos, que permita divulgar la historia de la caja y su relación con nuestra ciudad», así como «avanzar con la ampliación del Archivo Municipal de Castilafalé y crear una partida presupuestaria, distinta a la de gastos corrientes, vinculada a la adquisición de colecciones y fondos documentales privados, digitalización, y labores singulares, como la divulgativa que ya desarrolla dirigida a los escolares de nuestra capital».