El PP instará al Gobierno central a incluir los 2,4 ME comprometidos para el Mercado Norte en sus presupuestos

«Una vez que se ha conocido que el Gobierno de España no prevé hacer aportaciones al nuevo Mercado Norte, a pesar de que la ministra Reyes Maroto comprometió la cantidad de 2,4 millones de euros en su visita a la capital burgalesa, la misma cuantía que la Junta ya ha hecho efectiva», el PP llevará al Pleno municipal del viernes una moción de urgencia para «instar al Gobierno central a que incluya esos 2,4 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del año 2024».

Así lo avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien recordó, además que «el plazo para gastar esta partida de 2,4 millones aportada por la Junta expira a 31 de diciembre de 2024». Dentro de esta cuantía «se incluirán los trabajos y estudios técnicos que se están realizando en estos momentos para actualizar los precios del proyecto». La intención del equipo de Gobierno es «incluir también el coste de la demolición del actual mercado de abastos y poder sufragar parte de la reurbanización de Hortelanos».

No será hasta aproximadamente junio cuando se conozca qué cantidad queda pendiente de ejecutar de la partida y la realidad de los plazos hasta final de año. El equipo de Gobierno «tratará de solicitar entonces, si procede, una prórroga para afrontar la reurbanización de Hortelanos una vez esté construido el nuevo mercado y así no dañar los trabajos». En caso de que eso no fuese posible, se afrontarían parte de dichos trabajos con el dinero aportado por la Junta para este año.