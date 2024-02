Niño afea a Romo que exija en materia sanitaria lo que el PSOE no hizo

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El concejal de Sanidad, Carlos Niño, respondió ayer a las críticas vertidas por el edil del PSOE, José María Romo, sobre la desidia del Ayuntamiento en los asuntos sanitarios de la ciudad. Niño, visiblemente molesto, reclamó que «no nos meta más competencias de las que ya tenemos» y le recordó a Romo que «esas competencias no tienen cabida en el Ayuntamiento, quizás debería haberse presentado a Procurador o no ha asumido que ya no está en el HUBU».

Aún así, relató las acciones de las que su concejalía es competente, leyendo el articulado y la norma donde se reflejan estas competencias y recomendó a Romo que visite la web del Ayuntamiento para aclararse. Entre ellas prestar servicios de protección y conservación de la salud pública, el control sanitario del medio ambiente, las industrias, edificios, servicios, transportes ruidos. En lo que a centros de salud se refiere habla de conservación y participar en los órganos de participación de las zonas de salud. «Sabemos las competencias que tenemos y no voy a perder más tiempo en este sentido», zanjó ante posibles requerimientos en las comisiones de Medio Ambiente al respecto.

Eso sí dio detalla cuenta de las acciones que tanto el ejecutivo actual como el anterior ha realizado en la participación de órganos consultivos como los Consejos de Salud que afeó José María Romo. Remarcó que en la presente legislatura se han convocado seis Consejo a los que se ha asistido a cinco por parte de un técnico del área. «Se han recibido una serie de sugerencias, porque a lo que vamos es a participar, y se ha abierto un expediente en cada una de las concejalías afectadas estableciendo las necesidades que se nos han comunicado», explica.

Recordó que «en cuatro años el PSOE no ha asistido a ninguna de estas reuniones y este año nosotros hemos ido a cinco de seis». Apuntó, además, que las convocatorias de estas reuniones corresponden a los responsables de los Centros de Salud y que, como órganos consultivos, se pueden solicitar reuniones a petición de la mayoría de las entidades representadas.

Respecto a la Red de Promotores de Vida Saludable de Castilla y León confirma que se ha convocado la primera reunión el próximo 28 de febrero y «ya hemos confirmado asistencia». Algo que, según la documentación recabada en la concejalía de Medio Ambiente, no ha hecho el anterior equipo de Gobierno. Enumera las ocasiones en las que la Junta de Castilla y León requirió a los municipios de la región la asistencia para compartir planes de acción para la mejora y la promoción de la salud. En 2018 fueron las primeras reuniones y en 2019 «el ayuntamiento no asiste por falta de personal». Se remite por parte de la Junta la implicación de la administración local de la capital de Burgos pero «no se recibe respuesta».

En la reunión de junio de 2020 y en agosto, cuando se crea la red de colaboración, «tampoco se asistió, no se ha asistido ni se ha participado y ¿nos está diciendo ahora que tenemos que ser parte activa?», evidenciaba el concejal de Medio Ambiente y Sanidad. Por eso recomienda al edil del PSOE que «pregunte primero a los concejales que han estado aquí qué parte activa hicieron ellos para luego exigirnos a nosotros».

Centro Sociosanitario frente al HUBU

Aunque especialmente molesto se mostró sobre la apreciación al apoyo a las asociaciones sociosanitarias que prestan servicios a enfermos y familias de diversas patologías. «Esto me duele personalmente porque desde que he entrado y les he conocido son entidades que, de verdad, se valora su trabajo y su dedicación», señaló. Apunta que ante problemas que se hayan presentado sobre tramitar ayudas «hemos ido allí a exponerlo y solo hemos tenido buenas palabras».

Defendió, además, que su apoyo a estas entidades va más allá de las buenas palabras. Refirió por un lado el incremento en 20.000 euros a las ayudas a entidades sociosanitarias en el presupuesto. Remarca que antes se incluían en la misma partida las ayudas a asociaciones de animales y que «si antes había 164.000 euros en dos años, en este 2024 hay esa cantidad íntegra para las asociaciones sociosanitarias».

La segunda acción concreta con la que defendió su apoyo a estas entidades es el nuevo centro sociosanitario que se plantea frente al Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Aseguró que el Jardín Terapéutico se va a sacar este año el proyecto y dirección de obra y el edificio apuntó que es materia de Urbanismo pero «la intención no sé si este año o ya el siguiente es sacar el nuevo proyecto». Por ello remarcó la «apuesta de este equipo de Gobierno por las asociaciones sanitarias es algo que nadie puede poner en duda».