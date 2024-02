Cuatro de cada diez casas se compran sin necesidad de hipoteca

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cerca de la mitad de las adquisiciones de vivienda realizadas el año pasado en Burgos se han hecho sin hipoteca. Así se refleja al comparar dos de las estadísticas que acaba de hacer públicas el Instituto Nacional de Estadística (INE). La vivienda es un valor refugio del ahorro, empezó siéndolo en pandemia, y lo sigue siendo al albur del incremento de precios del alquiler.

Durante el año 2023 se han realizado 4.525 operaciones de compraventa de inmuebles de los 7.872 traspasos de titularidad registrados sobre una casa en la provincia. En el mismo periodo se han constituido 2.576 hipotecas sobre vivienda.

Con estas cifras registradas de manera oficial se puede constatar que el 56,9% de las adquisiciones de un inmueble se han realizado con un préstamo hipotecario de por medio pero en el 44% no ha hecho falta buscar financiación mediante una entidad bancaria. Las compras a 'toca teja' no son algo nuevo. La inversión sobre vivienda empezó a despegar tras la pandemia y no ha hecho más que subir. En 2020 el 30% de las casas se adquirían sin hipoteca. La cifra subió cuatro décimas en 2021 pero a partir del 2022 no ha hecho más que crecer. Hace dos años el 34,5% de las viviendas se compraba sin préstamo y el año pasado subió un 10%.

El aumento de los precios del alquiler con retas por encima de los 500 euros y una rentabilidad anuala de mas de 6.000 euros al año hay quien ve en la vivienda un valor refugio. Al mismo tiempo, el alza de tipos de interés también ha resentido la constitución de hipotecas.

Con todo el mercado inmobiliario e hipotecario cotizó a la baja el pasado año. En 2023 se registraron 4.525 operaciones de compraventa de vivienda de las 7.872 casas que cambiaron de propietario. La cifra es un 12,5% inferior a la registrada en 2022. Entonces se compraron 5.151 casas. Con todo es la segunda cifra más alta de los últimos cinco años situado al mercado inmobiliario por encima de la situación prepandemia.

En cuanto a la constitución de hipotecas, la cifra también cotiza a la baja. Se constituyeron el año pasado 2.576 préstamos sobre viviendas. Supone un descenso del 23,6% interanual ya que en 2022 se alcanzaron los 4.668 préstamos sobre inmuebles residenciales. Lo que baja también es el importe prestado. Se ha pasado de 360,4 millones de euros de hace dos años a los 272,3 millones de euros prestados en el ámbito inmobiliario en 2023.

La pista sobre la consolidación durante el pasado ejercicio de la vivienda como valor refugio del ahorro la da, también, el tipo de inmueble que más se vende. Según el dato de transmisiones de propiedad, el 81% de las operaciones están vinculadas a vivienda usada. Es decir, de las 4.525 operaciones, 3.681 eran sobre inmuebles de segunda mano. La nueva construcción ha comercializado en la provincia un total de 844 inmuebles. Ambos tipos de producto inmobiliario han caído en el último año, si bien la caída de la nueva construcción es mucho más acusada. Han pasado de 1.212 operaciones registradas en 2022 a 844. En cambio la vivienda usada ha pasado de 3.939 ventas a 3.681 en 2023.

Lo que si es testimonial son las operaciones de vivienda protegida. Este tipo de inmuebles, más necesarios que nunca ante la falta de alternativas al alquiler, cada vez mas alto, y la compra en precios más altos, está bajo mínimos. En 2023 se registraron 351 operaciones. Son 25 más que el año anterior y es un mejor dato que en 2021 y 2020 pero son cien menos que en 2019.