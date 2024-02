Figoli recalca que la violencia "no representa" a la "ejemplar" afición del Burgos CF

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo dueño del Burgos CF, Marcelo Figoli, se sumaba junto a los directivos locales del club, al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Burgos en repulsa por el asesinato del joven vallisoletano Sergio Delgado. Al término de la cita, que contaba con la presencia de buena parte de la corporación municipal, liderada por la alcaldesa, Cristina Ayala, y representantes de la Diputación de Burgos, el empresario argentino ha querido dejar claro que, pese a la posible vinculación del acusado con un grupo radical de hinchas, que la violencia "no representa en absoluto" ni al club, ni a su "ejemplar afición".

Figoli ha recordado que el hecho en cuestión está "absolutamente fuera de nuestro alcance, pues no ha sucedido en un evento deportivo ni en el interior del estadio" y aseguraba que, de confirmarse la relación del agresor con la institución -algo de lo que por el momento "no tenemos certeza"-, "trabajaremos a las órdenes de la justicia y las autoridades para hacer lo que sea necesario e impedir que el culpable pueda participar más" en cualquier cita del Burgos CF.

Lamentaba además la aparición esta mañana de unas pintadas en las instalaciones en las que se repetía la palabra 'asesinos'. "La Policía ya trabaja en identificar a los autores", ha explicado, para incidir en que es otro "hecho de violencia" contra la "inmensa mayoría de los aficionados del Burgos CF". Se refería como prueba del comportamiento modélico de los seguidores al hermanamiento que este fin de semana han protagonizado las hinchadas del club local y el Sporting de Gijón.

"Incluso hemos recibido la felicitación de la Liga por este gran trabajo de las aficiones", ha precisado Figoli, para recordar que el hecho de que un agresor siga a un determinado equipo no es razón para involucrarlo con él. "Es como señalar qué banda de rock le gusta o qué consume cuando almuerza", opinaba.

Descartaba también que durante los 60 días que lleva al frente del Burgos CF el grupo radical al que podría estar vinculado el investigado por el asesinato de Sergio Delgado haya recibido entradas por parte del club para acompañar al equipo en alguno de los desplazamientos. "A mí no me consta que les hayamos dado ningún beneficio y si eso sucedió en el pasado no va a ser una práctica que nosotros vayamos a aplicar. No vamos a fomentar ningún tipo de manifestación violenta, porque nuestro compromiso absoluto es erradicar cualquiera de sus formas", apostillaba. Al hilo, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, reclamaba no criminalizar a la afición del Burgos CF: "Eso sería radicalmente injusto".

La regidora municipal incidía en su intervención al término del minuto de silencio -que inicialmente se convocaba el pasado viernes en solidaridad con las víctimas del incendio de Valencia- en el deseo ya manifestado ayer de que "caiga todo el peso de la ley" sobre el autor de lo que calificó como "auténtica salvajada que no puede volver a suceder". "Siento una enorme tristeza", señalaba, tras transmitir sus condolencias a la familia del joven vallisoletano, "que le han perdido por una cosa tan absurda como una pelea", más aún, añadía, si se confirma, tal y como apuntan ya las pesquisas policiales, que fue motivada por el origen del fallecido. Al respecto, Ayala indicó que este triste suceso también "pesará sobre las conciencias de todos los que inoculan y alimentan ese odio".

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel de la Rosa, también presente en el minuto de silencio frente al Ayuntamiento, lamentaba la brutal agresión que sufrió Sergio Delgado, «que tuvo la mala suerte de cruzarse con un cafre en la madrugada del viernes al sábado en la Flora». «Me siento abrumado y avergonzado porque se pueda trasladar esta imagen de nuestra ciudad, porque haya algunos pocos energúmenos que han perdido toda conciencia», ha afirmado, a la vez que insistía en que «sembrar odio» tiene estas consecuencias «dramáticas».