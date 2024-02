El PSOE de Burgos presenta seis alegaciones al presupuesto «sin ánimo de entorpecer su aprobación»

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Son alegaciones realizadas desde la responsabilidad institucional y alejadas del objetivo de entorpecer o boicotear la aprobación definitiva de las cuentas tal y como hizo el PP en el anterior mandato». Así calificó el portavoz del grupo municipal socialistas, Daniel de la Rosa, las seis alegaciones que la formación ha presentado al Presupuesto para el año 2024 acordado por PP y Vox.

La primera de las alegaciones se centra en el capítulo 8 de las cuentas. «Se ha presupuestado un exceso de financiación afectada por los Fondos Next Generation y otras actuaciones cofinanciadas», señaló De la Rosa. En este sentido, el edil apunta que «la mayor parte de ese ingreso previsto para financiar inversiones provenientes de los fondos Next Generation ya se incorporó en el presupuesto de 2023 por un importe total de 11,49 millones, cuantía que en su gran mayoría no se ejecutó».

Ante esta circunstancia la formación considera, atendiendo a la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, que «lo razonable es que esa cuantía pase a formar parte del remanente de tesorería una vez se liquidado el presupuesto de 2023» y posteriormente «el importe del remanente de tesorería que se considere necesario para financiar esas inversiones vinculadas a los fondos Next Generation podría incorporarse a través de un expediente de modificación de crédito por créditos extraordinarios o suplementos de crédito».

Por otra parte, la segunda alegación se centra en el capítulo de gastos de Personal. «El propio área de Personal municipal señala en un informe que, a diferencia de lo presupuestado en año anteriores, pueden excluirse del coste presupuestario para el ejercicio 2024 las plazas vinculadas a las ofertas de empleo convocadas en los años 2020 a 2023 que no se han ejecutado; las plazas sujetas a estabilización, las que están propuestas para su amortización para 2024 y las plazas que no precisan de ser cubiertas en 2024 por no estar incluidas en la oferta de este ejercicio o no ser precisa su cobertura temporal».

En total se trata de 24 plazas con un gasto previsto de 1,3 millones de euros, que no se ha incorporado al presupuesto», recordó De la Rosa. Si bien el edil considera que esta decisión «sería muy razonable», «no se ajusta a la legislación vigente», que recoge que «todas las plazas tienen que estar dotadas presupuestariamente y formar parte del anexo de personal, aunque puede que haya plazas que no estén ocupadas».

La tercera alegación responde al incremento de ingresos previsto por el equipo de Gobierno por el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad. En concreto los ingresos previstos por las cuotas de los abonos en Instalaciones Deportivas se incrementan un 57 %, pasando de presupuestarse 1,4 millones en 2023 a 2,2 millones; 800.000 euros más.

Un incremento que el bipartito achaca a un mayor uso de las piscinas de verano del Plantío tras la finalización de las restricciones y el arreglo del vaso familiar. «No hay restricciones desde hace dos verano y el vaso ya estaba operativo el año pasado», recordó De la Rosa.

Por otra parte, el equipo de Gobierno justifica este aumento de ingresos en que «la finalización de las obras del polideportivo Carlos Serna, del Centro Cívico Río Vena y de los campos de fútbol de Pallafría y Talamillo supondrán un aumento en los espacios que podrán utilizar los ciudadanos con respecto a ejercicios anteriores», pero De la Rosa apunta que «para que los ingresos por alquiler de pistas se incrementen casi al doble, el Ayuntamiento debiera tiene que tener un 50% de tus pistas disponibles para el alquiler. Algo imposible».

Por último, PP y Vox centran el incremento de los ingresos en este capítulo en «un aumento en la cuota de abonados y carnets por las reformas s realizadas en los tres gimnasios municipales». Unas reformas que «están disponibles desde junio de 2022». Además, «el aumento en la previsión de ingresos en el apartado de cursos deportivos también es exageradamente positiva respecto de años anteriores», sentenció.

La cuarta alegación de los socialistas se centra en el descenso de 1,4 millones en la recaudación prevista para Autobuses. «La bonificación de las tarifas está en vigor desde septiembre de 2022» y «de ponerse en marcha la gratuidad a los 40.000 abonados mayores de 65 años, supondrá un descenso de la recaudación de 162.430 euros. Una cifra muy alejada de los 1,4 millones previstos por el bipartito».

La quinta alegación es en relación al gasto previsto por el consumo de gas. Las cuentas del equipo de Gobierno estiman una minoración del gasto del 18,49 %, concretamente 676.756 menos que en 2023, por lo que la cifra a pagar será de 2,9 millones de euros. «Resulta sorprendente esta previsión una vez que el Ayuntamiento de Burgos acaba de contratar el suministro de gas para los años 2023 y 2024 por un importe total de 3,1 millones para cada ejercicio», afirmó De la Rosa, quien recordó que «por otro lado, para este 2024 se espera que la factura de luz y gas experimente un aumento sustancial, principalmente debido a los cambios en el impuesto eléctrico y el incremento en el IVA, por lo que entendemos que el gasto será mayor».

La sexta alegación de los socialistas se centra en el gasto presupuestado por el consumo de agua en las diferentes instalaciones y servicios municipales. «El presupuesto total asciende a 471.000 € en 2024, pero como hemos podido comprobar no se ha tenido en cuenta el incremento sobre la tarifa que se ha aprobado del 9,5 % para este año y que será de aplicación a partir del segundo trimestre».