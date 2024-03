La Plataforma por el Tren Directo apela a Ayuso y Puente: «No podemos perder más tiempo»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Frente a las promesas a bombo y platillo que nunca acaban de materializarse y los bailes de cifras que arrojan más incertidumbres que certezas, la Plataforma por el Ferrocarril Directo demostró este domingo, de nuevo, que no piensa tirar la toalla. Y lo hizo desplazándose hasta la plaza Puerta del Sol de Robregordo (Madrid) para dirigirse a la estación de tren cuyas vías permanecen en barbecho desde 2011, cuando una máquina bateadora que realizaba labores de mantenimiento quedó atrapada en el túnel de Somosierra. Desde allí, se pidió públicamente sendas reuniones con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La manifestación, respaldada por Sentir Aranda, Izquierda Unida, Sonorama Ribera o la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), entre otros; sirvió para reclamar una vez más la reapertura de la línea que antaño conectaba Madrid y Burgos, haciendo parada en la capital ribereña, tras recalar en varias localidades de la provincia de Segovia. Para visibilizar la protesta, los participantes se plantaron con pancartas en medio de las vías, cubiertas por un manto blanco de nieve, de la desangelada estación de Robregordo-Somosierra.

«No estamos dispuestos a perder más tiempo»; declaraba a este periódico el presidente de la Plataforma, Jorge Núñez, porque no se puede permitir que «el problema se enquiste o se politice». De ahí el plante en Robregordo. Porque no basta con concentrarse en Aranda o Burgos, que es «lo que quiere el Ministerio para causar el mínimo impacto». A partir de ahora, si no se dan pasos en firme, «haremos que las manifestaciones en Madrid sean algo recurrente». Como mínimo, «cada uno o dos meses».

Por si no hubiese quedad suficientemente claro, Núñez advierte que «haremos ruido las veces que sean necesarias» hasta que «alguien cumpla y se nos tenga respeto». En esta lucha, el apoyo de Madrid es tan necesario como palpable. De hecho, la convocatoria fue secundada por alcaldes de la Sierra Norte e incluso diputados de la Asamblea de Madrid de diferentes formaciones políticas.

Protesta en Robregordo ante la vieja estación en desuso.L. V.

Más allá de la ansiada reapertura de la línea que tantos años lleva sobre la mesa, la Plataforma considera que la inclusión del Tren Directo en la Red Transeuropea de Transportes es una «decisión únicamente política» que, al menos por ahora, ha sido descartada desde Bruselas. No en vano, lo importante es que la línea acabe formando parte de cualquier red ferroviaria europea igualmente susceptible de contar con financiación. En este sentido, Núñez apela a la UE como «garante de nuestros derechos» para evitar una «pérdida de competitividad» que no solo afecta a Aranda sino a todos los municipios por los que discurre el trazado.