Los padres de la Escuela de Danza 'Ana Laguna' denuncian «el engaño de Educación» con el vespertino

La Asociación de Madres y Padres de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León 'Ana Laguna' de Burgos muestra su indignación ante la actitud de la Consejería de Educación por denegar en el último momento la modalidad de vespertino para los alumnos de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales de Danza que se daba prácticamente por hecho. «Cuando todo estaba ya listo, nuestras hijas e hijos animados a poder distribuir mejor su tiempo dedicado a su pasión, la danza, y las enseñanzas de Secundaria, ha llegado el no más inesperado y duro que recordamos en los últimos años». Esperan el próximo martes las explicaciones sobre esta negativa de la Consejería de Educación y Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl).

De esta manera, los centros educativos implicados (la Escuela de Danza y el IES Diego Porcelos que ya imparte el nocturno para el último ciclo de danza que coincide con Bachillerato) habían presentado el programa previo que permitía compatibilizar ambos estudios. De esta manera, estudiarían danza de 8.30 a 12.30 de manera estable. Ahora el horario es de tarde e irregular pueden empezar a las 16 horas o una hora más tarde, y salir desde las 19 horas unos días a las 21.30 horas otros. La formación de la ESO, en la que tienen exención de Educación Física y convalidación de una optativa de dos horas, sería en el vespertino de 14.25 a 19.10 horas de manera estable y no el horario habitual de 8.30 a 14.20 con horas libres intermedias de las convalidadas.

La asociación de padres afirma que «se han cumplido todos los requisitos impuestos por la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl) y esta semana, a días de iniciar el proceso de prematrícula para cambiar a nuestros hijos de centro educativo, se para todo con explicaciones que no convencen a nadie». Entre los trámites iniciados está la realización de una encuesta de adhesión a principios de curso en el que el 80% de las familias manifestaba su intención de sumarse al vespertino. Los padres y madres remitieron una petición por escrito a los departamentos implicados de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en noviembre. En las últimas semanas los centros educativos tanto de danza como de la ESO habían planteado a las familias una planificación que añadía la cobertura a quienes no querían cambiar de horarios.

«Nos sentimos engañados porque estaba prácticamente hecho y se había comunicado la posibilidad real de compaginar ambos estudios», explican. insisten además que «ha sido un mazazo para nuestras hijas e hijos en plena temporada de exámenes y con la esperanza de poder ajustar mejor su día a día para el próximo año».

Jornada interminable

Compaginar ambas formaciones, la secundaria obligatoria y la de danza por que consideran su futuro profesional, alcanzan las 41 horas semanales. Inician el día con las clases regladas de la ESO a las 8.30 de la mañana. La jornada es continua hasta las 14.30. Sí disponen de una exención en Educación Física, dos horas a la semana, y la convalidación de una optativa (dos horas a la semana). El resto es carga lectiva que cursan en sus respectivos niveles ya que la simultaneidad de una tercera asignatura no ha terminado de establecerse en Castilla y León. En total 21 horas a la semana todas establecidas por la mañana.

En la formación de danza, reservada a la tarde, son otras 21 horas semanales. En total 41 horas lectivas a la semana. Con una media de cuatro horas y media diarias más las cinco de la ESO. Y las clases de danza requieren de un alto rendimiento físico que no está reconocido como sí se ha hecho con deportistas de élite. «Celebrábamos con alegría que el PP llevaba al Congreso de los Diputados el debate con la figura del artista de élite, pero poco nos duró la alegría porque dos días después nos echaron para atrás el vespertino», explican en una nota de prensa.

El beneficio de esta modalidad de estudios es, principalmente, la estabilidad según explican desde el AMPA. «La coordinación entre centros es constante, adelantar la actividad física a la mañana, cuando el cuerpo está en mejores condiciones, reduce lesiones y agotamiento y tener un horario estable permite acortar jornadas con las asignaturas convalidadas y exentas que van al principio o al final». Todo redunda en la posibilidad de equilibrar ambas formaciones sin que aparezcan la ansiedad, la angustia en los momentos clave como exámenes.

El Vespertino en el ciclo medio de Estudios profesionales de Danza y Música y de ESO está implantado con normalidad en otras comunidades autónomas. En Madrid, según explican desde el AMPA de la Escuela de Danza Ana Laguna, sus centros artísticos profesionales de música y danza están adscritos al Cervantes con horario lectivo de 17.25 a 22 horas. En Murcia es el IES Francisco Cascajal que imparte el vespertino desde 2015 y en Andalucía se han creado las denominadas Aulas de Excelencia Artística Profesional de música y Danza.

«Hay quien pensará que es problema de ellos, que sabrán donde se meten, pero no entienden que ala danza para ellos es su sueño, quieren dedicarse a ello de manera profesional, a estas alturas ya han alcanzado un nivel que les permite creer en ello, y tiran para adelante con una formación exigente en la que aprenden disciplina y una capacidad de organización única que luego en secundaria es muy bien valorado por los profesores», explican los padres. Se preguntan porqué en otras comunidades es posible y aquí no y «no entendemos ese no, de referente, y sin una explicación coherente».