Negativa de Educación al vespertino para estudiantes de danza. «Estamos muy decepcionados»

Las familias de los alumnos de 2º y 3º de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ de Burgos y, por ende, toda la Asociación de Padres y Madres de la Escuela, afirman sentirse «decepcionados y engañados» tras la reunión mantenida con responsables de la Consejería de Educación el pasado martes. «No nos convencen sus excusas para lanzar un no rotundo cuando hace 15 días hasta teníamos horarios». Se habían planteado una planificación de estudios «ordenada y más estable con una continuidad positiva para nuestras hijas», explica la presidenta del AMPA de la EPDCyL 'Ana Laguna', Mireya Álvarez.

Este horario planteaba reducir el caos habitual que obliga a compaginar 21 horas de Enseñanzas Profesionales de Danza con 21 horas de Enseñanzas Secundaria. De cuadrar la asignatura de exención de Educación Física y la optativa convalidad en función de la disponibilidad de cada centro educativo y sin tener en cuenta la carga horaria de la Escuela de Danza, a coordinarse entre el centro educativo de referencia (IES Diego Porcelos) y la Escuela. Se establecían un «horario ideal» de 8.30 a 12.30 clases de danza en la Escuela Profesional de Danza y de 14.30 a 19.30 clases de ESO en el instituto. «Terminar todos los días a la misma hora, las 19.30, para poder hacer tareas, estudiar, descansar y con un horario entre medias disponible para comer en casa y con tranquilidad y no como ahora que pueden salir a las 21 horas de la tarde algún día solo pedimos que se ayude a estos niños a compaginar ambas actividades», señalan las familias.

Las respuestas para volver a negar el vespertino, cuando ya estaba planificado «un trabajo que agradecemos a los centros educativos» no convencen a las familias. En la reunión han participado el director provincial de Educación, José Antonio Antón Quirce, el vicesecretario de la Consejería de Educación, Jesús Manuel Hurtado, el gerente de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores (Fuescyl), José Luis Sarmiento, y el jefe de área de Enseñanzas Artísticas de la Fuescyl, Fernando Martín. «Nos han explicado que el 73% de aceptación del vespertino, no es suficiente. ¿Qué leyes de las que ellos aprueban en las Cortes o las que se revisan en el Congreso de los Diputados tienen más de un 70% a favor?», explican en una nota de prensa.

El AMPA asegura que se realizó una encuesta de aceptación a los cursos implicados «como pidieron» pero en la reunión «se nos exige incluir a cursos inferiores, lo habríamos hecho pero nunca habían dicho nada a este respecto hasta este martes», explican. Otra razón es el ratio de 10 alumnos por curso permitiendo acceder a todas las vías educativas. En 3º de la ESO había 10 alumnos previstos y en 4º 17. «La disponibilidad de diferentes vías no se han podido plantear en tanto en cuanto no se ha abierto el proceso. Si se plantea por ramas de estudio, tener 10 por línea puede ser posible en Madrid, pero no en Burgos. Acostumbrados a mantener centros con cuatro alumnos, porqué se niega ese derecho a nuestras hijas», añaden. En cuanto al bilingüismo consideran que no es un problema porque lo cursan pocos alumnos de danza al coincidir con las optativas que convalidas .

Esperanzas para implantarlo en el curso 25/26

Desde el AMPA de la EPDCyL Ana Laguna explican que se ha abierto una posibilidad para estudiar el desarrollo del vespertino para estudiantes de danza, música y deportistas de ambos rendimientos. «Una línea a explorar para cumplir esas exigencias de ratio, pero ya para el próximo curso». La Consejería de Educación se ha comprometido a crear un grupo de trabajo para implantar el vespertino en el curso 25/26 y empezar a trabajar en ello desde ya. «Estaremos vigilantes para que esta vez no haya excusas de último momento. Lo que han hecho este año ha sido una gestión nefasta». Consideran que las autoridades educativas no son conscientes del «daño psicológico que han planteado en niños que viven en esta intensa jornada de 42 horas de formación entre la Secundaria».

Las jornadas que deben compatibilizar jóvenes entre 14 y 16 años son 21 horas de secundaria organizadas en función de cada centro ya que cuatro están convalidadas y exentas. Y en danza son toras 21 horas semanales, organizadas por la tarde en diferentes horarios en función de la disponibilidad de aulas. «Este despliegue de horarios es, además, irregular unos días no tienen asignaturas convalidadas y muchas horas de danza, otros días a penas tienen clase y pocas clases de danza y con el vespertino la comunicación entre ambos centros permitiría generar una estabilidad de horario y una continuidad que permitiría compatibilizar mejor ambas disciplinas».