El Burgos BH demuestra su carácter ofensivo en el País Vasco y en Francia

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH fue muy protagonista en las carreras disputadas este viernes, mostrándose al ataque en busca de la victoria. En el Région Pays de la Loire Tour, Clément Alleno entró en la escapada de la última etapa y soñó con la victoria hasta los cinco kilómetros finales, cuando fue alcanzado por el grupo de favoritos en la última cota del circuito. Sus compañeros Antonio Angulo y Ángel Fuentes lograron mantener sus posiciones dentro del top-20 de la clasificación general. En la Vuelta al País Vasco, el equipo morado buscó la fuga en numerosas ocasiones en una etapa que se disputó a un ritmo frenético. José Manuel Díaz y Victor Langellotti realizaron las últimas tentativas, aguantando con los mejores en la montaña. El monegasco terminó 14º en el sprint en Amorebieta y es el mejor emplazado del equipo en la general a falta de una sola jornada.

El Région Pays de la Loire Tour llegó a su fin con la etapa más exigente de la carrera y en ella destacó el Burgos BH desde la escapada. Clément Alleno fue el encargado de coger la fuga del día junto a otros cuatro corredores, con los que se entendió bien en todo momento. Su ventaja creció pronto y le permitió llegar al circuito final en Le Mans con más de cuatro minutos de renta sobre el pelotón, que apretó el acelerador en las seis vueltas a este bucle final. Los sucesivos ascensos a la Côte de Gazonfier hicieron mella en ambos grupos, pero Alleno mostró fortaleza para marcharse por delante junto a otro corredor.

Ambos comenzaron la última vuelta con medio minuto de margen, pero acabaron siendo neutralizados en la subida más dura por un grupo de una decena de corredores que había saltado del pelotón. Clément se aferró a este grupo, del que saldría el ganador final, pero la fatiga acumulada le hizo ceder en el último paso por la Côte de Vallée-Saint-Blaise. En un segundo grupo entraron en meta Antonio Angulo y Ángel Fuentes, lo que permitió al cántabro acabar 16º en la general y al burgalés, 19º. Además, el Burgos BH finalizó quinto en la clasificación por equipos.

Clément Alleno: “Mi objetivo de hoy era estar en la fuga. Esta semana no había tenido la forma ideal y había sufrido en las etapas previas. Quería terminar con mejores sensaciones y logré entrar en la escapada que se formó tras el primer sprint intermedio. Todos colaboramos bien en los relevos y llegamos al circuito final con varios minutos de ventaja. Fuimos aumentando el ritmo y me marché por delante con otro corredor. Al final no tuve las mejores piernas, pero termino contento. Me faltó muy poco para poder acabar con el primer grupo y eso me motiva para las próximas carreras”.

Antonio Angulo, el mejor clasificado del equipo en la general.Tommaso Pelagalli / SprintCyclingAgency

La quinta etapa de la Vuelta al País Vasco también permitió ver a un Burgos BH muy ofensivo, que buscó con insistencia una fuga que nunca acabó por conformarse con claridad. La caída del día previo, que dejó fuera de la carrera a varios de los favoritos, propició que muchos equipos quisieran ser protagonistas en la jornada entre Vitoria y Amorebieta. En la parte inicial de la etapa se sucedieron los ataques, destacando un intento de Aaron Gate. Más tarde fue Eric Fagúndez quien trató de salir del grupo en el puerto de Urkiola. Sin embargo, el pelotón rodaba a una velocidad media de 48 km/h y no permitía que se formase un grupo delantero.

Antes de entrar en el circuito final, atacó José Manuel Díaz y entró en un grupo numeroso que afrontó el primer ascenso a Muniketagina con una ligera ventaja. En el segundo paso por el puerto, fue su compañero Victor Langellotti el que aceleró y demostró un gran estado de forma, siguiendo los movimientos de varios rivales. El monegasco coronó la subida dentro del pequeño grupo que se acabaría disputando la victoria y terminó 14º en el sprint final en Amorebieta. En la clasificación general, escala hasta la 31ª posición, a solo un minuto y medio del líder.

La Itzulia terminará este sábado con su etapa reina, la más temida por todos los corredores debido a su encadenado de puertos de montaña. En apenas 138 kilómetros de recorrido se acumularán 3300 metros de desnivel positivo. Los ciclistas se enfrentarán a los ascensos a Azurki, Gorla, Krabelin, Trabakua, Izua y Urkaregi de forma consecutiva. Una etapa que tradicionalmente se disputa a un ritmo infernal desde la salida hasta la meta, ubicadas ambas en Éibar.