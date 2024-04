Minerva entre en Libros

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Leer es una actividad individual, de tranquilidad, de soledad. Sin embargo, cuando uno cierra las tapas de un volumen que le ha gustado especialmente o le ha tocado la fibra, muchas veces necesita compartir lo leído. Intercambiar impresiones, escuchar otros puntos de vista que te hagan descubrir, quizá, nuevos caminos entre las líneas que acabas de degustar.

Esto es, en esencia, lo que se vive en un Club de lectura: el compartir. Una acción que parece sencilla, pero que no resulta tan fácil, en este sociedad actual en la que a veces, nos escondemos detrás de las pantallas, en la que ya casi hemos normalizado vivir en línea, donde a veces el tú a tú se nos hace un poco lejano, y a veces incluso, difícil.

De esa necesidad de hablar de libros, autores, literatura, nace el ’Club de Lectura Minerva’, puesto en marcha por la Librería Hijos de Santiago Rodríguez, en la capital burgalesa. Es la más antigua de España en activo, y aunque ha vivido muchas aventuras en este tiempo, es la primera vez que se embarca en esta propuesta en sus 174 años de vida.

La idea surge de la escritora burgalesa Jess Penas. Según nos cuenta Lucía Alonso, bisnieta del fundador «Fue ella la que me lo propuso. Me gustó. Y sabía que era una buena idea, pero reconozco que yo sola no lo hubiera podido hacer, por eso casi me lancé a ello sin pensar. Está en marcha gracias a su ayuda», explica Lucía.

Jess Penas, autora burgalesa del libro ’Odalis’, confiesa que tomó la idea del mundo virtual «Lo veía mucho en las redes, en instagrames o influencers que colaboraban con librerías de su entorno para hacer un Club de lectura y a mí se me ocurrió dar ese paso junto a Hijos de Santiago Rodríguez y con Lucía.

Juntas iniciaron esta aventura con el lanzamiento del Club Minerva, que es en este momento, el único Club de Lectura vinculado a una librería en Burgos capital «En un principio pensamos en llamarlo Hijas de Minerva, en homenaje a las seis generaciones que han estado al frente del establecimiento desde su fundación en el año 1850. Pero queremos que sea un Club abierto a todos. Por eso decidimos que sea la Diosa Minerva, el símbolo de la Librería, la protectora de las artes que siempre nos ha acompañado, la capitana de esta nueva aventura.» explica Lucía Alonso.

Con las bases puestas y el objetivo claro, se realizó un llamamiento a los lectores, a través de las redes para conocer si existía interés. La respuesta ha sido satisfactoria.

Una docena de lectores activos forman ya parte del Club, que ha tenido dos reuniones. Una previa, que supuso la puesta en común y el consenso de las bases de la actividad. Y una segunda cita, que tuvo lugar el pasado viernes 5 de abril, en la que se realizó el análisis de la primera lectura escogida. El libro elegido fue ’Nuestras Madres’ de Gemma Ruiz Palá, Premio Sant Jordi 2022.

El grupo de personas que han respondido a la llamada de Hijos de Santiago Rodríguez tiene en común muchos rasgos. Si dejamos a un lado el mas obvio, el amor por los libros, la mayoría nunca habían estado en un Club de Lectura presencial, aunque siempre tuvieron esa idea, esas ganas.

Beatriz García, una de las componentes, explica que llegó Minerva sin saber muy bien que se iba encontrar. «Siempre me ha gustado leer. Lo he hecho desde pequeña. Pero vine sin saber cómo me iba a sentir. Y me encantó. Me parece muy enriquecedor compartir con otras personas tu o por los libros. Después del primer encuentro, salí renovada, y con un libro en la mano que me ha encantado»

Gloria Bañeres, por su parte, añade que siempre pensó en participar en un Club pero que nunca había podido. De la idea le atrae

« Compartir lo leído, contrastar, aprender de otros, y acercarse a como lo han vivido y sentido» .Para Laura Huerta, otra de las lectoras, el hecho de que Santiago Rodríguez haya abierto este espacio es importante «Leo mucho. Estoy en otros Clubs online, pero no es lo mismo. Es un contacto mas frío, aunque este también a gusto. Me atrae poner cara a otros lectores ».

Daniel Escudero es, de momento , el único miembro masculino del Club «Me encuentro muy bien, porque cada uno expone con libertad, con facilidad, sus opiniones. Me gusta leer desde siempre, sobre todo obra clásica pero espero que este encuentro me ofrezca la posibilidad de ampliar mi campo de lectura» concluye.

Elena Larra ahonda en esta línea « He venido al Club principalmente porque me gustaría seguir fomentando mi gusto por la lectura y conocer también otros mundos literarios»

No hay un género marcado para escoger las lecturas. Cada uno aporta lo que considera y se llega a un consenso común. Novela contemporánea, negra, de suspense, histórica, clásicos, e incluso poesía. Todo será bienvenido para degustar, como el buen vino, en el Club Minerva.

La librería Estudio de Miranda de Ebro es la única que ofrece este tipo de encuentro fuera de la capital. Aunque en Burgos existen, desde hace años, Clubs la mayoría están vinculados al ámbito municipal, o de las fundaciones. En este caso, el de las propuestas municipales, se han reactivado este mes de abril ya que, por problemas burocráticos, han estado parados desde el pasado mes de septiembre. En este momento las Bibliotecas Municipales tienen en marcha cinco grupos. Todos ellos están pensados para un máximo de 15 lectores.

En la Biblioteca Gonzalo de Berceo funcionan 2 dedicados a la narrativa que están completos ,y un club de ensayo que tiene 8 lectores. En la Miguel de Cervantes se mantiene un grupo dedicado a la lectura de narrativa que está completo. Y, por último, en la Biblioteca Teresa León funcionan dos propuestas. Una de ellas con 18 miembros .

El Museo de la Evolución se ha unido también a esta idea, en este caso con una reunión dedicada a la lectura de la literatura de Ensayo.