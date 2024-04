El grupo socialista teme que el traslado del Mercado Norte se retrase a septiembre

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista teme que el mercado de abastos provisional, situado en la plaza de España, no pueda estar activo hasta el próximo otoño.

El concejal socialista Julián Vesga resaltó que, en contra de lo anunciado en la última Comisión de Comercio celebrada el pasado viernes 5 de abril, los 24 concesionarios no han recibido todavía la documentación necesaria para saber con conocer el espacio de sus puestos en las nuevas instalaciones.

"El equipo de gobierno dice que son los comerciantes los que no están aportando los datos de sus necesidades. Pero al hablar con ellos, nos han confirmado que es el ayuntamiento el que no les ha hecho llegar las bases técnicas, un documento necesario, la guía para conocer qué necesitan y cómo quieren que sea su puesto. En teoría debería estar listo y en manos del ayuntamiento en un plazo de siete días. Pero los comerciantes no han recibido todavía las instrucciones. Por lo que no pueden hacer nada y se suman nuevos retrasos", explica Vesga.

El grupo socialista aporta otro dato que puede añadir nuevos retrasos. Y es que la mayoría de los 26 puestos que han mostrado su interés por ubicarse en el mercado provisional de la Plaza de España necesitan una cámara frigorífica, una pieza que debe realizarse a medida y cuya fabricación puede llevar hasta su entrega dos meses.

"Si el comerciante no tiene la bases, no puede medir. Y si no puede medir no sabe que cámara encargar. Vamos sumando. Hemos hecho cálculos. Y si la fecha límite de apertura del espacio es el 15 de julio debería estar todo entregado la próxima semana, el 15 de abril. Si no es así, nos metemos en periodo estival y de nuevo el traslado se retrasará. Y hasta septiembre de este año el nuevo mercado provisional no abría sus puertas", concluye Vesga

Las obras se recepcionaron a principios del pasado mes de febrero. Son 24 los concesionarios del Mercado Norte que ocuparan las instalaciones del provisional. A ellos hay que añadir una cafetería y una floristería.

La alcaldesa y el aeropuerto

El concejal socialista se ha referido también a las declaraciones realizadas por la alcaldesa, Cristina Ayala relacionadas con el Aeropuerto de Burgos y Valladolid . "Creo que todos nos sorprendimos cuando el martes escuchamos a Ayala. Voy a ser sincero, cuando lo vi pensé que era un meme". El grupo municipal socialista considera que es necesario defender todas las infraestructuras de la ciudad". Estamos de acuerdo en que es necesario potenciar la Escuela de Pilotos, pero sin olvidar que tenemos que luchar para que Burgos pueda estar conectado con el exterior a través de vuelos comerciales", añade Vesga.

Expediente disciplinario en ProBurgos

Por lo que respecta a Promueve y los expedientes sancionadores de dos trabajadores, el documento emitido por el Secretario General a solicitud del PSOE, estima que no ve inconveniente en que el expediente de instrucción corra a cargo de una persona externa que no sea funcionario municipal. Vesga sostiene que han recibido "un escrito y no un informe oficial como solicitábamos. Por lo que nos genera dudas". El grupo considera que es necesario que se cumpla la Ley de Contratos para que se aclaren todas las incógnitas que rodean este asunto", concluye Vesga.

El pasado mes de marzo los socialistas ponían el acento sobre la la legalidad del segundo intento de materializar los dos despidos disciplinarios en Promueve, ahora ProBurgos. Un procedimiento iniciado tras truncarse la intención del director general de la sociedad municipal, Alejandro Sarmiento, de ejecutar esta medida de manera directa.