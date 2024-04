El PSOE pide devolver el dinero pagado de más por el hackeo de las tarjetas de autobús

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE exige que no sea el ciudadano quien tenga que pagar el coste que ha supuesto el hackeo de los sistemas de recarga de la tarjeta de autobuses. Por ello exigen que «se devuelva a los ciudadanos la diferencia entre lo que tendrían que pagar por sus trayectos con la tarjeta al billete que se vieron obligados a sacar porque el concejal de Movilidad no tomó una decisión hasta días después». La concejal del PSOE, Virginia Escudero, considera que no es suficiente la propuesta de reclamación esgrimida por Andrea Ballesteros. «Que hagan lo que tienen que hacer, devolver a los vecinos lo que han pagado de más porque ellos no tomaron las medidas oportunas».

Escudero ha reclamado a José Antonio López por el tiempo que se ha dilatado en tomar una decisión. «Tiene que desempeñar su papel de concejal de movilidad y moverse más rápido, tiene que tomar decisiones y no pasar de puntillas por el servicio para cubrir expediente, justito», recomendó Escudero. Asegura que desde que se supo del hackeo de las tarjetas de Burgos que gestiona Prepay Technologies (martes 2) hasta que se tomó una decisión, el viernes, «ha sido los conductores los que tenían que dar explicaciones uno a uno en vez del concejal».

Recuerda el papel explicando lo que pasaba a la ciudadanía fue solicitud de los ediles socialistas porque creen que «los conductores están para llevar el vehículo y transportar con seguridad a los ciudadanos y no para dar explicaciones que no le corresponden». Por otro lado, Virginia Escudero cuestiona las bases que justifican la gratuidad total ejecutada desde el pasado viernes. «Del martes al viernes los ciudadanos pagábamos de más, después fue gratuito pero sin ninguna decisión jurídica de base, sin respaldo, porque ningún técnico jurídico ha hecho un informe para respaldar la medida», criticó.