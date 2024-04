El PSOE responde a Carolina Álvarez. «Las obras de Cótar no están paradas»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La concejal del Grupo Municipal del PSOE, Sonia Rodríguez, se mostraba ayer enfadada y molesta por «las falsedades que el otro día argumentó la concejal Carolina Álvarez en la reunión del Distrito Periférico que preside». De hecho, en el reparto de inversiones de Distritos avanzado por el vicealcalde, Fernando Martínez Acitores, se planteó que los problemas del centro municipal de Cótar que podían afectar a nuevas inversiones del Distrito Periférico.

Nada más lejos de la realidad, según Rodríguez: «las obras de Cótar siguen adelante, no se han paralizado y no está previsto ningún modificado ni incremento presupuestario de ese proyecto». Apuntó que «lo hemos preguntado donde hay que hacerlo y no entendemos por qué se inventa algo de esta entidad tan fácilmente demostrable».

Respecto a las obras de reforma de las antiguas escuelas del barrio de Cótar para su transformación en el centro cultural de la zona, Sonia Rodríguez quiso remarcar que esta inversión del Distrito Periférico se sacó a concurso en 2020 y 2022 con importes que rondaban los 200.000 euros pero el incremento de costes de materiales entonces dejó la obra sin candidato alguno. En 2023 se volvió a licitar por 312.000 euros y se adjudicó por 274.000 a Contratas y Construcciones Vicario con diez meses de plazo de ejecución. «El único cambio que se ha producido ha sido el modificado de algunos materiales del tejado para hacerlos más ligeros, pero es algo ordinario que no varía el coste ni exige un modificado del proyecto», puntualizó.

Respecto a las obras de otro centro municipal, el de Villagonzalo Arenas, ya ejecutado, la edil del Partido Popular y presidenta del Distrito Periférico, Carolina Álvarez, comentó en la reunión del distrito que «la obra había sido una chapuza, se había recepcionado mal y estaba dando muchos problemas, es totalmente falso», reivindicó Sonia Rodríguez. Aclaró la edil del PSOE que esa obra no se arregló la parte de arriba porque no había presupuesto «y los vecinos estuvieron de acuerdo en dejarlo así para posibles nuevos usos en el futuro». Avanza que «hasta el día de hoy no se conoce queja alguna por el uso de las mismas en el área de patrimonio».

El proyecto de adecuación de este espacio de convivencia vecinal supuso una inversión de 255.000 euros y entró dentro de un plan de intervención en este tipo de instalaciones que se llevaron a cabo en el anterior mandato. Con una inversión superior a los 650.000 euros se intervino en Villagonzalo Arenas, se planificó el de Cótar y también se intervino en los centros municipales de San Cristóbal, el Pilar y se planteaban opciones para un espacio similar en la Barriada San Juan Bautista.