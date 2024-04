Andando Burgos pide revisar tramos del carril bici antes de ampliar la red

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A veces antes de avanzar es necesario parar un poco y analizar lo andando. Y nunca mejor dicho si de lo que estamos hablando es de movilidad. La Asociación Andando Burgos apuesta en su último informe por realizar una revisión de la situación de la capital. El objetivo es ayudar a que las nuevas acciones en materia de movilidad solucionen los actuales fallos en la convivencia de peatón y andarines.

Carril Bici en el puente de la EvoluciónSANTI OTERO

Para la asociación esa es la principal causa de conflicto: la red en aceras-bici porque es la técnica predominante en la actualidad en la capital. Sin embargo, para Andando Burgos, este método debería ser excepcional, aunque apuntan «ya ha adquirido un nivel importante» provocando numerosas interferencias entre bicicletas y peatones.

«Cada vez hay mas zonas de cruce, entre vía ciclista y las trayectorias peatonales. El peatón ha ido perdiendo espacio para dar paso a una vía ciclista pintada. Y muchas veces, sólo eso, genera muchos problemas porque no sabes si es el peatón el que tiene que parar, o debe detenerse la bicicleta», explica Martínez.

En este caso las reglas establecen que la prioridad no es del peatón. Debe pasar la bicicleta, si no existe un paso marcado en el suelo. «El que debe pasar es el ciclista. Pero si estoy en una acera, o mi hijo está jugando en este espacio, es muy fácil que en seguida esté pisando esa vía ciclista porque está mal diseñada. El conflicto lo puedes tener en cualquier sitio», señala el presidente de la asociación.

Obras del carril bici que discurrirá por la calle Vitoria .SANTI OTERO

Según los datos recogidos por el colectivo Burgos con Bici en su plan de Ciclabilidad a 15 de diciembre del pasado año, en Burgos estaban en funcionamiento un total de 63.831 metros de vías ciclistas. De los cuales, 20.963 corresponde a acera bici y 13.915 a carril bici protegido. Otros 24.049 son pista-bici y 640 itinerario ciclista. A ellos se sumarán 10.249 metros nuevos proyectados por el Ayuntamiento de Burgos.

Carril Bici en el Hospital Recoletas BurgosSANTI OTERO

Andando Burgos considera que es necesario ampliar la red. Pero siempre que sean vías segregadas y seguras. Como ejemplo señala Reyes Católicos, o la obra que se está realizando en la calle Vitoria. Sin olvidar las calles ‘tranquilas’. «Pedimos una ciudad 30 de verdad, en la que, se calme el tráfico y la bicicleta pueda estar integrada de forma segura en la calzada en la mayor parte de las vías», incide Félix. «Lo que no se puede hacer es robar espacio peatonal. Se hizo hace 20 años porque se desconocía y se quería impulsar la bicicleta, pero ya hemos avanzado mucho», matiza Martínez.

Vías por Revisar

En el informe realizado por la asociación marca once tramos que, o bien necesitan una nueva señalización, o deben someterse, a una reorganización importante. Entre ellos hay zonas que deberían desaparecer por completo de la red ciclista debido a su peligrosidad en la convivencia con el peatón.

El primero, el que trascurre por la calle Doctor Fleming con su interferencia con el Paseo de la Evolución. Especialmente en el tramo paralelo al edificio del CENIEH hacia la calle Burgense. Además, en este tramo indica, que su unión con la calle San Lesmes necesita una reformulación de las señales horizontales para hacer mas segura la vía.

Otro lugar que debería ser eliminado, es el carril bici pintado en la acera que trascurre en Casa La Vega «un tramo especialmente peligroso porque en la estructura que cruza el río, de una acera de 2 metros se ha quedado en medio metro para el peatón», añade Martínez.

Calle Cruz Roja-Dos de Mayo.SANTI OTERO

Por último advierte de los problemas en la confluencia de la calle Cruz Roja con Dos de Mayo. Donde la acera es tan estrecha que prácticamente no hay lugar para el peatón, que debe sortear además las farolas. Se da la circunstancia de que parte de la acera es un lugar de transito obligado para acceder a un centro sanitario.

Otro tema que preocupa a la asociación es la permeabilidad en el centro histórico de Burgos. Comprende que es necesario una revisión para facilitar el paso a las bicicletas porque el modelo actual «es poco útil para las movilidad». Pero apuntan a que debería realizarse con unos criterios muy claros, velocidad limitada, un horario de paso y que no se segregue el espacio. «Si algún político se le ocurre que pasen el centro pero con una acera pintada... yo no me imagino que la calle de La Paloma una vía ciclista pintada, me parecería gravísimo», subraya Félix Martínez.

Por último incide en que es necesario revisar la iluminación delantera de las bicis y VMPs. Al no estar regulada es demasiado intensa y deslumbra, tanto al peatón, como a otros vehículos.

Espera trasladar sus punto de vista al concejal de movilidad, José Antonio López, al que han solicitado una reunión con temas tan prioritarios como las medidas para evitar atropellos.

Listado de las vías ciclistas han de ser reconsideradas según Andando Burgos :

1. Camino Casa de la Vega

2. Doctor Fleming / San Lesmes

3. Calle Cruz Roja – Dos de Mayo

4. Ctra. Poza

5. Avda. de la Paz

6. Avda. de Castilla y León

7. Margen del río Arlanzón (Avda. Palencia).

8. Avda. Cantabria.

9. Recorrido en Fuentecillas

10. Avda. Islas Canarias – Calle Victoria Balfe

11. Calle Vitoria: Tramo Calle Sta. Bárbara – Glorieta Logroño (San Roque)