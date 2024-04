El Psoe pedirá en el pleno de la Diputación cambios en las inversiones de los planes provinciales

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE en la Diputación Provincial de Burgos defenderá en el Pleno del próximo viernes día 26 una proposición destinada a que el órgano provincial modifique los requisitos de convocatoria de los Planes Provinciales por considerar que «resultan extremadamente lesivos para los intereses de los municipios». En este caso el grupo pone el acento en la edición bienal de los Planes que corresponden a 2024 - 2025 para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. El diputado Javier Lezcano no ha dudado en calificar los documentos, por las que la diputación marca las acciones para que los ayuntamientos puedan para pedir las subvenciones, como «bases chapuzas ». Según está planteado en la actualidad considera el grupo socialista que la propuesta de la diputación supondrá un recorte aproximado del 35 por ciento, en las cantidades que recibirán las localidades, respecto a lo que se percibió en el año 2023, con una convocatoria anual.

Lezcano remarcaba que la convocatoria para optar a los planes finalizó el pasado lunes día 22 y a esa fecha aún 170 municipios no habían presentado los planes «posiblemente estaban esperando a ver si se sabía algo mas determinado de por donde iban a ir las bases, sobre todo en las convocatorias destinadas al ' ciclo del agua' y

'patrimonio'» remarca el diputado del grupo socialista.

En ese sentido el grupo socialista explica que el cambio de los planes provinciales supone que una vez se haya publicado de forma oficial, los ayuntamientos no podrán modificar el plan según lo han planteado «solicitamos que esa convocatoria que es inamovible, se pueda abrir la mano para los que sean beneficiaros. Cuando salga la resolución, no creemos que antes de septiembre no será, no se puede cambiar nada de lo solicitado aunque no sea lo que la localidad necesitar. Por lo que esta situación un trastorno terrible» explica Javier Lezcano.

Un concionante que según el grupo impedirá a muchos ayuntamientos de la provincia disponer del gasto corriente para justificar en plazo de que la Diputación pueda abonar parte de los gastos según se estipula en los Planes Provinciales.

Por otro lado Lezcano señala que si no se modifica la actual normativa «el gasto corriente, el correspondiente a la anualidad del 2025 no lo recibirán hasta dos años después, esto es en el año 2026, con lo que los ayuntamientos van a tener que adelantar todo y no van a poder contar con la financiación correspondiente a Diputación. Por eso decimos que somos los ayuntamientos los que financiamos a la diputación»

En la proposición del grupo estiman que se abone a los ayuntamientos en el primer trimestre del 2025 la totalidad del gasto solicitado por los ayuntamientos para evitar el grave perjuicio que supondría no contar con esa financiación. Instarán también al pleno provincial que apoye un cambio de la inversión, al menos a aquellos ayuntamientos que hayan sido beneficiarios en las convocatorias del ciclo del agua y de patrimonio, así como los solicitantes de los planes provinciales, permitiéndoles destinar la ayuda de planes a la inversión.

En una segunda proposición el grupo socialista pedirá el apoyo expreso del pleno al trazado de la línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria. Un apoyo que consideran necesario que sea oficial y público después de que el pasado lunes 15 de abril las Juntas Generales de Álava salió adelante una moción que rechazaba que el TAV pase por Miranda de Ebro. Una moción presentada por Elkarrekin - Podemos Álava y EH Bildu que salió adelante gracias a los votos a favor del Partido Popular de Álava.

