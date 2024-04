Los cargadores Zunder de Burgos «inaccesibles» y «casi siempre vacíos»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los problemas denunciados por la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE) tras la inauguración de los postes de carga del coche eléctrico de Zunder, siguen sin solventarse. Y eso conlleva a que «esos puntos de recarga, algunos inaccesibles, estén casi siempre vacíos, no creo que lleguen ni a una hora de uso a la semana», lamenta el portavoz de la AUVE en Burgos, Carlos Castiñeiras.

Estos postes adjudicados en concurso a Zunder cuentan con una manguera de carga ultrarrápida (si miran la foto, la que está en medio). Pero no es la más utilizada por los 400 vehículos eléctricos que AUVE calcula que ruedan por las calles de la ciudad. Éstos utilizan la convencional (en la imagen la situada a la derecha). «La empresa se basó en sus criterios comerciales para utilizar ese tipo de manguera, son respetables y de la empresa, el Ayuntamiento, por desconocimiento, sólo se basó en la mejor oferta económica», denuncia. Recuerda cómo avisaron al Ayuntamiento, «se nos pedía un adaptador que no existe y, además, están prohibidos».

Se adjudicaron 20 estaciones para 40 vehículos con los conectores tipo CCS2 de carga rápida a 180 kw con corriente continua. No hay más opciones. La manguera de carga más habitual, según los usuarios del vehículo eléctrico, es la denominada Tipo 2 con seis puntos de conexión de corriente alterna. En las electrolineras de uso público pueden estar equipadas con tres tipos de conectores. A los dos anteriores se une el denominado CHAdeMO (en la imagen el de la izquierda) que «son para los primeros eléctricos japoneses, ya no se usa pero está en algunas estaciones por si alguien viene con un coche japonés se pueda conectar, pero los otros dos, sí que son estándar europeos, aunque los puntos de Zunder no están adaptados para la mayoría», explica. Lamentan que «nadie nos consultara absolutamente nada, nos enteramos cuando estaban colocados y no nos dejaron asesorarles en nada, nos dijeron que en los próximos se tendría en cuenta pero no nos han vuelto a contactar».

Critican también que «algunos puntos son peligrosos como el de la Avenida Cantabria que tienes que meterte en la misma avenida». Agradecen eso sí que el Ayuntamiento sea uno de los que tiene bonificación en el impuesto de circulación. «Debería haber un cambio a nivel estatal porque el cálculo de potencia fiscal no se pensó para los eléctricos y ahora un Dacia puede pagar 25 euros y un eléctrico 175, que paguemos 50 es cosa del Ayuntamiento pero habrá otros que no».