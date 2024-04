«No conozco a nadie que teniendo un eléctrico reniegue de él»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Se subió a la movilidad eléctrica en 2017 y asegura que su Tesla no le ha dado problemas y ha podido recorrer kilómetros. «Llegué a ir a Polonia con él, son vehículos pensados para viajar y ahora, con una red de recarga más potente, mucho más», señala el presidente de la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE) en Burgos, Carlos Castiñeiras.

Apunta que «no conozco a nadie que haya utilizado un coche eléctrico y reniegue de él». Ya son 200 los asociados y 400 los coches que circulan por la ciudad. Cree que la movilidad es mucho más cómoda, más eficiente y desmiente bulos de la carga lenta o muy frecuente. «La conducción de un eléctrico te da mucha más satisfacción y mucha comodidad y se asocia a un problema de tener que parar para cargar, pero no es así, el hábitat natural de carga de un coche es durante la noche en tu casa», señala.

La red de recargas se ha extendido mucho y eso permite garantizar la autonomía del vehículo. En Burgos ya hay 28 puntos de recarga con los supercargadores Tesla en el Landa o los cargadores ultrarrápidos de Iberdrola en La Abadesa. En toda la provincia hay una red de 193 puntos de carga según la aplicación Electromaps. Señalan que 43 de los 193 cargadores se han añadido en los últimos seis meses y 71 en el último año. «Yo me muevo en eléctrico desde 2017, nunca he tenido un problema, pero si es cierto que la red de recarga era un poco floja con respecto a Europa pero ahora mismo ya hay una buena red, tanto de Tesla como de otras, y son eficientes», apunta. Sostiene Castiñeiras que problemas como el vídeo viral de dos horas de cola en Madrid durante la Semana Santa es «una anécdota que nada tiene que ver con la realidad cotidiana»

Señala como ventajas que no es necesario un mantenimiento mecánico frecuente. «No hay filtros, no hay aceite, no hay correa de distribución, ni caja de cambios... No he gastado ni un solo duro en mantenimiento de este coche, los neumáticos que le duran 50.000 kilómetros», especifica. Otra ventaja para los usuarios de vehículo eléctrico es la independencia energética que supone este tipo de movilidad y sus sostenibilidad. «Te da satisfacción saber que la electricidad si la producimos aquí, podemos tener fuentes de energía 100% renovables que acaban en tu vehículo y cuando se consume no emite dióxidos al medio ambiente, esto es un vector de transmisión de la energía que no tiene parangón con el petróleo que, además, dependemos de terceros para obtenerlo».