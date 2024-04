Un informe insta a reembolsar el saldo de la tarjeta del bus a los mayores de 65 años

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, no ve más que lagunas en la decisión ya en firme de permitir viajar gratis a todos los mayores de 65 años de la ciudad, sin atender a su nivel de rentas. Insistía en ello ayer en el Pleno que aprobó definitivamente la necesaria modificación de la ordenanza 218 para materializar la rebaja y hoy volvía a la carga para recordar que tratarán de tumbar la medida en los tribunales, «por justicia fiscal», y expresar nuevas dudas sobre su puesta en marcha.

Será a lo largo del mes de mayo -es decir, en cualquier momento a partir de mañana, subrayó el socialista- cuando el Boletín Oficial de la Provincia comunique la entrada en vigor de esta gratuidad. Los beneficiarios tendrán entonces que cambiar de tarjeta y justificar que pueden ahorrarse el coste del viaje. «¿Están preparadas esas tarjetas? ¿Está preparado el SMYT para la avalancha de mayores de 65 que acudirá a sus oficinas de la plaza Virgen del Manzano para solicitarlas? ¿Tienen personal suficiente?», se preguntaba el exalcalde, para 'tirar' de nuevo del informe del Órgano de Gestión Tributaria no atendido por el equipo de Gobierno en varios extremos.

Ese documento técnico, preceptivo, pero no vinculante, respalda la tesis socialista de aplicar la proporcionalidad a las bonificaciones de las tasas. Así lo indicará el PSOE en su recurso al Contencioso-Administrativo. Pero hay más. El texto insta también a reembolsar el dinero que los beneficiarios de la gratuidad tienen cargado en sus actuales tarjetas prepago.

«Hay 10.000 tarjetas propiedad de mayores de 65 años y la mayoría contarán con saldo. Es justo que se efectúe ese reembolso tal y como consideran los técnicos», señaló De la Rosa, contrario al anuncio ya efectuado por el edil de Movilidad de 'quedarse' con ese importe no gastado. «La advertencia de Tesorería es clara», insistía.

También en materia de Movilidad, el portavoz del Grupo Municipal Socialista confirmaba que de no atenderse sus alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones aprobada de manera inicial ayer también llevarán su diseño a los tribunales, por considerar que no se ajusta a los objetivos de la ordenanza correspondiente ni de la Ley de Cambio Climático.

«Van de sobrados»

Por otra parte, el concejal del PSOE lamentó la política de patrocinio y promoción de la ciudad marcada por Promueve hasta la fecha. Y es que a tenor de lo contemplado en el orden del día del próximo consejo de administración de la entidad -que, por cierto, «aún no ha cambiado oficialmente de nombre a ProBurgos, como ya la denominan», precisó- va a aportar hasta 30.000 euros, más la cesión del espacio, a un inminente congreso vinculado con la industria alimentaria organizado por Vitartis, asociación de empresas del sector.

Según De la Rosa, esta será la segunda iniciativa del estilo en los diez meses de mandato del bipartito de PP y Vox. «Se suma a los 60.000 euros facilitados para un congreso de Asti Robotics. No tenemos nada en contra de estas citas, pero esta política rompe con la línea del Fórum desde su apertura. Ahora no solo no cobra, sino que paga y además lo da por hecho antes de llevar los asuntos al consejo, porque la próxima cita ya se anuncia en esta ubicación. Van de sobrados», lamentaba.

Dinero para el Cidiano

Añadía además a la lista de ‘sorpresas’ la propuesta de contratación de servicios para la organización del evento cidiano de 2024 por un importe superior a los 242.000 euros, dada la falta de medios propios para asumir su organización. Y es que, según recordó De la Rosa, el PP criticó duramente los años anteriores esta celebración y el modelo de patrocinio y desarrollo.

«Si como parece no van a hacer nada diferente a externalizarlo, que era lo que no les gustaba, espero que César Barriada rectifique y reconozca su error en el pasado. Con todo, les deseo suerte y que lo petemos. No seremos hipócritas», concluyó.

También cuestionó De la Rosa la aparición de propuestas técnicas firmadas por nuevos empleados de Promueve, «entiendo que interinos, de cuya incorporación nadie ha informado hasta la fecha». Confía en ampliar la información en el consejo de administración del jueves.