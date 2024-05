El encanto de los caramelos de violeta

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Como todas las historias, la que les vamos a relatar hoy tiene un inicio y un porqué. Para entender como el destino quiso que Javier Holgado y Susana López Rubio llegaran a Burgos, debemos retroceder un mes y referirnos a la publicación dónde nos hacíamos eco del inicio de la actividad del Club de Lectura Minerva.

La librería Hijos de Santiago Rodríguez compartió el artículo en sus redes, y anunció que la novela elegida para comentar en su segunda cita, era el ‘El asesino de los caramelos de violeta’. Fue así como sus creadores descubrieron el interés que su primera novela había generado en Burgos.

«Fue una sorpresa. Ambos somos apasionados de las librerías, por lo que nos entusiasmó especialmente que nos hubiera elegido el Club unido a la más antigua de España», comenta Javier Holgado. «Además nuestra editora es de Burgos, Ana Mena, y también, Ana Ramos, la dueña de la cafetería donde hemos escrito gran parte de la novela. Eran señales. Teníamos que venir a veros», añade Susana López.

Y siguiendo ese hilo, ambos se decidieron a venir, fuera de la gira oficial, para compartir su tiempo con los lectores. Los miembros del club les acogieron con los brazos abiertos, y los libros leídos. Dispuestos a compartir con los autores sus impresiones.

‘El asesino de los caramelos de violeta’ se ha convertido desde su publicación el pasado mes de febrero en un fenómeno. Un libro que se recomienda de lector a lector, que se comparte y comenta para disfrutar con su lectura.

Nos lleva al Madrid de 1968. Junto al sagaz forense Lucio Garza seguimos la pista de un asesino que deja a su paso un rastro de caramelos violeta. «Son el homenaje a Madrid, una de sus señas de identidad, además de ser el símbolo de la época que asociamos a un familiar, una tía o nuestra abuela», comenta Susana

Los autores van a mas allá del misterio. Y es que, nos sumergen junto a gran familia de los Garza en la época donde comienza a asomar el final de la dictadura y lo antiguo va dando paso a lo nuevo, «dejamos una España en blanco y negro, para hablar del tecnicolor», subraya Susana López.

Una propuesta que destaca por la minuciosidad de su documentación, el sentido del humor, el homenaje a la literatura, donde los siete hijos de los Garza son protagonistas y marca parte de la trama.

Quizá ustedes no ubiquen, en principio, a sus autores. Pero, sin duda les han disfrutado con sus creaciones a través de la pequeña pantalla. Guionistas de series tan conocidas como ‘Los misterios de Laura’, ‘Motivos personales’, ‘Policías’, ‘Hospital Central’, ‘El tiempo entre costuras’ o ‘Entre tierras’.

Llevan años compartiendo trabajo, tiempo y escritura en común por lo que saltar de los guiones a la novela, un campo en que ambos han publicado por separado, no fue tan difícil.

Javier Holgado y Susana López conversaron con los lectores.TomÁs Alonso

«En una serie nos ‘colamos’ en las casas a través de las pantallas. Pero en un libro, el contacto es más directo, más personal», apunta Javier. «Es muy emocionante el poder disfrutar conociendo las opiniones de las personas que han invertido su tiempo inmersos en nuestra creación».

Por ese motivo el encuentro con los lectores del Club Minerva fue tan especial.

«Una experiencia inolvidable. Tener los autores con nosotros y hablar del libro. Las curiosidades nos las resolvieron con cercanía. Así da gusto leer libros», apunta Laura.

Para Lourdes «fue un placer conocer a los autores. Tan cercanos, tan amables que te hacen sentir como una cuadrilla de amigos en una tarde de fin de semana. El libro desde las primeras páginas te empuja a continuar».

El club Minerva de la librería de Santiago Rodríguez.Tomás Alonso

Beatriz señala que «es un gran libro, una narración aparentemente sencilla, es capaz de despertar muchos sentimientos. Te engancha de una manera suave. Es divertido, intrigante, muy escenificado con un lenguaje sencillo. Un gran libro».

Laura explicó que para ella «fue un encuentro maravilloso, compartiendo risas, y curiosidades. Una novela bien escrita y documentada. Lo que te atrapa y te llega dentro es Lucia Garza y su familia, les coges a todos cariño».

Para Jessy «los personajes están muy bien estructurados. Aunque en algún momento me he liado con los nombres de los hijos. Los padres Garza me han encantado, tanto Teresa como Lucio. Adorables».

Gloria explicó : ´Tengo un sueño recurrente. Estoy en la Librería Santiago Rodríguez y me encuentro con los autores de la novela que acabo de terminar... y me firman un ejemplar-Lo dicho, un sueño".

Daniel explicó que «te coge de la mano y cuando te quieres dar cuenta estás a punto de terminar pero no quieres que ese paseo termine». Para Elena «hay hilos rojos que se enredan, se entrecruzan pero nunca se rompen, y a su vez, te llevan a sitios insospechados donde puedes encontrar momentos de felicidad que sólo dan las cosas».

Juanjo añade: «Es una novela de misterio, costumbrista, novedosa, con una gran sencillez que no es fácil de conseguir. Los autores muy cercanos. Estoy deseando leer ya la segunda parte».

Deseo concedido. La editorial ha decidido ya que Lucio Garza seguirá viviendo nuevas aventuras.