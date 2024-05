El PSOE busca el apoyo popular para no enterrar Burgos Río

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El PSOE no tira la toalla con Burgos Río. No fue un proyecto que encabezaran, se inicio en Ciudadanos; cumplieron con el acuerdo de sus socios de gobierno en la anterior legislatura; hoy son firmes defensores de los proyectos finalistas. Y seguirán intentando darlo a conocer a todos los burgaleses. «Es inconcebible que alguien que organice un concurso de este calado, luego lo deje en un cajón sin darle, al menos, una mínima visibilidad pública, solo porque el equipo de Gobierno no lo considera un proyecto suyo», reivindicó el concejal de Urbanismo, Daniel Garabito. «¿Qué miedo tienen? Si tan convencidos están de su decisión ¿porqué secuestrar el proyecto en un cajón bajo siete candados?», se preguntan.

Desde la formación socialista buscan que sea la ciudadanía quien decida si gusta o no gusta, si cogen una parte u otra de los muchos elementos que se tejen a un lado y otro del cauce del río por toda la ciudad. «Creemos que el principal concurso de arquitectura que se celebra en la ciudad en dos décadas bien merecen un debate de Urbanismo», reivindicaba el edil del PSOE. En el consejo de la gerencia «no ha habido debate solo nos han dicho hasta aqui ha llegado Burgos Río y punto». Pero volverán a insistir. Han solicitando un pleno monográfico, planteando «vamos a ver como porque ya nos han advertido que hay derechos de imagen a quien contrata las obras» una muestra pública de las propuestas.

Pero antes retan el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos a mostrar las propuestas ganadoras en una exposición abierta a todos los ciudadanos. «Si lo juzgan como mala propuesta, ¿Qué miedo hay a que los ciudadanos lo conozcan, generar un debate público, mostrar los paneles y que los ciudadanos puedan opinar, lo mismo dan la razón al equipo de Gobierno y no les gustan, pero lo mínimo, en democracia, es que haya un debate».

El estudio madrileño Burgos&Garrido, que participaron en la definición de Madrid Río, se alzaron con el primer puesto para intervenir en el Arlanzón con el proyecto 'Las edades del agua'. Resultaron finalistas 'El río a la carta' de los equipos A Ruiz Larrea Arquitectura + AJO taller de arquitectura + Ezquiaga Arquiectura + PROAP Landscape Architecture. Y el tercer finalista fue el proyecto 'Perlas del Arlanzón'. Alcanzar un proyecto ganador ha supuesto una inversión de 345.000 euros.

«Es la típica transformación ambiciosa que otras ciudades han podido hacer como Bilbao con la ría, Valencia... ¿los burgaleses, no somos dignos ni de conocer lo que han propuesto los mejores urbanistas de Europa para la ciudad?», se preguntaba el edil del PSOE quien sostiene que el equipo de Gobierno no puede «dejar el proyecto en un cajón bajo siete candados» . Reflexiona el anterior responsable de Urbanismo que «yo no tiré ningún proyecto del PP, los asumimos todos como proyectos de la ciudad y no pido que ejecuten todo, ni siquiera una parte, solo que lo muestren a los ciudadanos»