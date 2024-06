El CAS se centrará en definir al dinosaurio carnívoro de Torrelara

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Colectivo Arqueológico-Palentológico de Salas de los Infantes (CAS) ha cambiado los planes de investigación sobre los vecinos del yacimiento de Torrelara. La familia de los Dinosaurios de la Demanda sigue creciendo. Y en este yacimiento a los gigantes saurópodos se une un carnívoro cuyos restos una veintena más lo que se adivina se recuperaron en las excavaciones del año pasado. Algunas de sus vértebras dorsales se presentaba ayer en la sede de Fundación Caja Viva Caja Rural. «Es un material muy bueno, con muy buena conservación y de una época muy importante entre el Jurásico e inicio del Cretácico en el que se produjo una evolución de especies en las que unos fueron sustituyéndose por otro», señaló el director de las excavaciones, Fidel Torcida.

Se han presentado en sociedad algunas de las vértebras ya restauradas que conformarán la investigación científica. No es el único resto de este carnívoro, se cree que será un terópodo y sospechan que una variedad de alosaurio. Aún está por ver porque «todavía no está identificado». Y el trabajo no ha hecho más que empezar con la restauración de las cuatro vértebras que mostraron en la rueda de prensa en Caja Viva Caja Rural.

«El material está muy bien conservado y es el primero que vamos a estudiar de Torrelara, son las vértebras de la espalda donde se ve muy bien el canal medular y la impresión muscular y de las venas, están casi completas pero ha costado un año su restauración gracias al apoyo de Fundación Caja Viva Caja Rural», explica Torcida. Aunque hay más. Se han recuperado en el yacimiento de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal hasta 12 vértebras, partes de las extremidades posteriores (estos animales caminaban sobre dos patas), fósiles de la zona del hombro y partes de cráneo. «De algunos de estos restos adivinamos porque se han tenido que extraer en bloque y necesitan un tiempo para su trabajo de restauración», puntualizó Fidel Torcida.

El director gerente de Fundación Caja Viva Caja Rural, Germán Martínez, remarcó el «gran trabajo que se está realizando en el yacimiento de Valdepalazuelos al que nosotros aportamos un pequeño grano de arena». Remarcó la necesidad de la institución que dirige de «poner en valor el patrimonio de Burgos y el papel crucial de un equipo de voluntarios que investigan y promueven la riqueza patrimonial de la provincia de manera desinteresada». Unas palabras de aliento que recogieron la alcaldesa de Salas de los Infantes, Ada Marcos, y el propio Torcida dentro del contexto de exclusión de los fósiles de dinosaurios y todo lo que no sea humano de la Ley de Patrimonio de la Junta de Castilla y León aprobada el pasado viernes en las Cortes de Castilla y León.