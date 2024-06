Espacio Seguro se cansa. Rechazan celebrar el Día del Orgullo con el Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No ha sido cosa de Vox, sino por la inacción a izquierda y a derecha en el Ayuntamiento de Burgos. En el Día del Orgullo en Burgos la asociación que representa al colectivo LGTBIQ+ no participará en los actos oficiales del Consistorio. La decisión, consensuada entre los miembros de la asociación Espacio Seguro, no se debe a ninguna acción perdida o paralizada. Es que esté quien esté en el Ayuntamiento el resultado es el mismo no se hace nada. Entonces ni habrá lectura del manifiesto con los grupos en alcaldía al estilo del PSOE de Daniel de la Rosa. Ni habrá lectura en el salón de Plenos del Ayuntamiento, en las maneras del PP de Cristina Ayala. Con bandera en la fachada del Ayuntamiento o sin ella, las políticas eran las mismas. Ninguna.

Así lo denuncia Espacio Seguro en un comunicado. «Ninguna corporación municipal actual ni pasada ha desarrollado políticas LGTBI+». Y lo avisaron tras la lectura realizada el año pasado. «Esto no es de banderas o de si un día realizas unas declaraciones o te posicionas, esto va del día a día y no tiene sentido exigir a otro lo que tu no has hecho», apuntaban el año pasado los portavoces de l asociación.

Este año han dicho que no a la foto por estar vacía de todo lo demás. «La decisión surge como respuesta a la falta de políticas específicas y efectivas dirigidas al colectivo LGTBIQA+ parte del Ayuntamiento, a pesar de varios años de asistencia a estos actos simbólicos». Desde la entidad consideran que esos actos «no se han traducido en medidas reales para mejorar la situación y visibilidad del colectivo». Y lo hacen tras avisar varios años que el Día del Orgullo y la lectura de un manifiesto debe ir acompañada por algo más el resto del año. Ahora se plantan porque, en el contexto de recorte de derechos de la sociedad en general, consideran que es «fundamental no conformarse con actos simbólicos y demandar políticas municipales concretas y efectivas».

Aprovechan para lanzar las propuestas que el Ayuntamiento de Burgos podría implementar para «promover la igualdad y diversidad en la ciudad» como la creación de una Oficina de Atención LGTBIQA+ municipal; programas de formación específica para el funcionariado de la entidad; Desarrollo de contenidos educativos escolares a través del programa 'La ciudad también enseña'; Programación de actos culturales y sociales con perspectiva diversa; incluir la celebración del Orgullo en los Sampedros; base de datos de delitos de odio contra personas LGTBIQA+ y medidas para reducirlos.

La Asociación Espacio Seguro LGTBIQA+ Burgos colaboraría en desarrollar un calendario de acciones en torno a las reivindicaciones planteadas que «tendrían un impacto real en la comunidad de Burgos». Desde la entidad «agradecen» el apoyo de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento y le muestra su «disposición a trabajar conjuntamente por un Burgos mas diverso e inclusivo» todos los días del año.