El PSOE achaca el "caos" en el que derivó la cabalgata a la "inoperancia" de Álvarez

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La concejal socialista Blanca Carpintero, responsable de Festejos durante el mandato anterior, cargaba contra la "inoperancia" de la actual edil al frente del área, Carolina Álvarez, en su valoración de las fiestas de San Pedro y San Pablo de este año, las primeras organizadas por el bipartito de PP y Vox.

Achacaba además a su "incapacidad de escuchar" el "caos" en el que, a su juicio, derivó la cabalgata celebrada el pasado viernes 28 de junio. Si bien la política del PSOE consideraba interesante trasladar este evento a la tarde, clamaba contra la decisión de que el desfile comenzara a las 21.30 horas con la intención de culminar antes de los fuegos artificiales.

"¿Cómo van a recorrer la ciudad miles de personas en ese tiempo? Es imposible y se lo advertimos, insistimos, pero no escucha a nadie. Por no hablar de la ocurrencia de contraprogramar la llegada de la cabalgata con otros eventos de gran interés, lo que provocó una desbandada y nos dejó a los peñistas sin fuegos, conciertos ni verbena", criticaba, para concluir que con este planteamiento la cabalgata se convertía "en una bajada de peñas acelerada".

Blanca Carpintero realizó un balance de las fiestas de San Pedro de 2024.ECB

Especial hincapié hizo en la reacción de la alcaldesa, Cristina Ayala, a la que acusó de llamar borrachos a los participantes, extremo que después matizó: "Quizá no usó esas palabras, pero sí hizo referencia a que el nivel de ingesta etílica hacía difícil controlar a la gente. No puede hacer responsable a los ciudadanos de su inutilidad", incidía.

Al respecto, quiso de hecho agradecer a las agrupaciones "la paciencia que tuvieron al culminar el recorrido completo a una velocidad frenética". Más allá de la hora intempestiva a la que finalizaba, Carpintero afeó que los premios se entregaran sin público, en un evento "triste" y sin expectación alguna, "casi de estranjis". "Esa no es forma de terminar", apostilló.

Por su parte, se mostró partidaria de mantener la cabalgata por la tarde en ocasiones futuras, pero con otro horario, a partir de las 18 horas. "Es muy difícil acortar los plazos con ese volumen de peñas, o comienza antes o se limita a los grupos que presenten carroza y se combina con teatralizaciones y 'performances'. En todo caso, nunca debe solaparse con otros actos y ha de coordinarse con criterio, que es lo que en esta ocasión ha faltado", concluía.

No es el único fallo que detectaba la socialista en la programación festiva. El listado, de hecho, era largo. Al "descontrol" de la cabalgata se sumaba la agenda abarrotada del día grande -que la socialista pide 'desatascar' con el traslado del Canto del Himno y la recepción municipal al 30 de junio-, la "falta de ritmo" del pregón y el resto de eventos de la jornada de inicio y la "poca sensibilidad" demostrada con la 'mascletá'.

Fiestas de San Pedro Así fue la Cabalgata nocturna de San Pedro 2024 El Correo de Burgos | El Mundo

Reconocía en este punto que en su etapa como responsable de Festejos barajó incluir esta actividad, pero lo descartó. "Escuché y reflexioné. No aporta nada. Burgos tiene que caracterizarse por tener sus propias fiestas y no por ser un mal imitador de Valencia", opinaba, para considerar que esta propuesta también generó "caos". "Son múltiples las voces que han mostrado su desacuerdo con la cita. ¿Para qué causar molestias sin ninguna contrapartida?", se preguntaba la edil del PSOE, para recordar además que esta idea es "del todo incoherente" con las reiteradas campañas impulsadas por el Ayuntamiento "desde tiempos de Lacalle" contra la pirotecnia incontrolada.

Carpintero no dejaba títere con cabeza en su balance. Gigantones, mejor dicho. Y es que cuestionaba también el diseño de los nuevos fichajes: Diego Porcelos y Doña Berenguela. El primero se gestó en el anterior mandato, pero con una forma muy diferente a la definitiva. "No tiene nada que ver con el boceto que encargamos. El resultado produce sonrojo y ha sido motivo de burla", lamentaba. Al punto dejaba claro que "no es una crítica al artista", Cristino Díez, sino a la responsable del área, pues "su labor es hacer un seguimiento a los trabajos para comprobar que van por el camino deseado y, sin embargo, por su falta de interés, algo que podía haber gustado ha rozado el ridículo". Tachaba además de "anacrónica e imposible" la pareja conformada.

Completaban la enumeración de "despropósitos" los cambios precipitados de horarios y anuncios sorpresa de última hora que impedían a los ciudadanos organizar su agenda. Se refería en particular al concierto no previsto en un inicio de Vicco, "cuya contratación, por cierto, no se ha aprobado en el consejo de la Gerencia Municipal de Cultura". Sí los demás, aunque todos ellos 'in extremis' y en sesiones extraordinarias a tal efecto, como, por otra parte, suele ser habitual cada año dada la dinámica que arrastra el área en cuestión.