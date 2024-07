Lengua, música y arte en la evolución para la fiesta de los 20 años del Cenieh

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

En 2004, hace veinte años, en el antiguo edificio de Subdelegación del Gobierno en Burgos se selló la puesta en marcha del futuro Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh). La sala de reuniones se quedaba pequeña entre miembros del consejo de constitución, fotógrafos y periodistas. En esa firma, además de los políticos de turno, estaban presente el codirector de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro bajo cuya dirección científica el Cenieh empezó a funcionar en las instalaciones provisionales de la Avenida de la Paz cedidas por el Ayuntamiento de Burgos.

Los inicios complicados, con retrasos en la incorporación de personal y equipamientos por la irrupción en pleno desarrollo de la crisis económica, se miran hoy con nostalgia. Y orgullo por el trabajo logrado. «Es un día de fiesta para nosotros porque celebramos por una parte los 20 años de la constitución formal del Cenieh que fue el año 2004 y los 15 años de la inauguración del nuevo edificio en el Complejo de la Evolución Humana», señaló su directora, María Martinón.

En la presentación, junto a la secretaria de Estado de Investigación, Eva Ortega, y el secretario general de Educación, Jesús Manuel Hurtado, recordó que «Estamos en primera división de la ciencia como resultado de un esfuerzo colectivo titánico», señaló. Resaltó cifras como los 3.000 artículos científicos publicados o el centenar de yacimientos de todo el mundo en los que su equipo está presente. Un trabajo con continuidad garantizada.

De izquierda a derecha: Eva Ortega (secretaria estado Investigación), María Martinón (directora Cenieh) y Jesus Manuel Hurtado (director general Educación Junta).©Tomas Alonso

Al menos así lo aseguró la secretaria de Estado de Investigación que remarcó el compromiso «firme y decidido» con el centro que «ha situado a España en una posición destacada en estudios de evolución humana». Gobierno nacional y Junta de Castilla y León financian la Instalación Científica Singular con un convenio de colaboración renovado en 2022 y vigente hasta 2028 con un presupuesto de 30 millones de euros que ha permitido abrir nuevas líneas de investigación como la paleoproteómica.

Aunque la fiesta de aniversario ha buscado ir mas allá de cifras, datos y cálculos para centrarse en lo que nos hace humanos: el lenguaje, la música y el arte que es en lo que versan las dos conferencias magistrales con las que el centro sopla las 20 velas.

El primer director y hoy investigador ad Honorem en el Cenieh, José María Bermúdez de Castro, inauguró la fiesta siendo protagonista de la charla inaugural ayer por la tarde. ‘El lenguaje científico en la Real Academia Española’ el codirector de Atapuerca, que el año pasado protagonizó un emotivo acto de agradecimiento a su labor en el centro, es hoy académico, ocupa el sillón de la K, en la Real Academia Española de la Lengua.

Durante la charla, analizó el rico lenguaje que generan las diferentes disciplinas científicas y como se generaliza su uso en la sociedad hasta formar parte del léxico común de los hablantes y acaban integrándose en el Diccionario de la Lengua Española. Éste es el objetivo que Bermúdez de Castro persigue desde su sillón de académico en la RAE convencido de la división cada vez más difusa entre lenguaje y ciencia y el interés que persigue en que las investigaciones, cuyo lenguaje universal es el inglés, también tengan su hueco de expresión en castellano.

Para hoy será el director del Departamento de Prehistoria Temprana y Ecología del Cuaternario de la Universidad de Tubinga (Alemania), Nicholas Conrad, quien imparta la lección anual que se hace cada verano en el Cenieh desde hace seis años. Conrad disertará sobre como el arte y la música se convirtieron en los rasgos universales de las sociedades humanas y contribuyen a ser como somos.

Esta lectura anual de profesores distinguidos se realiza desde 2019 cuando participó el profesor de la Universidad de Berkele, Tim White. Además, han participado, incluso en pandemia, ilustres académicos, investigadores o catedráticos como la investigadora del Max Planck Institute Nicole Boivin en 2020, Robin Dunbar de la Universidad de Oxford al año siguiente, el profesor de la Universidad de Zurich e investigador de Field Museum of Chicago, Robert D. Martin, en 2023 y el año pasado la charla la protagonizó la investigadora del Center of Human Evolution And Diversity (Hed) de Estados Unidos, Nina G. Jablonski.

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana cumple 20 años desde su constitución pero también 15 de la apertura de sus instalaciones actuales. En la inauguración del edificio por parte de la Reina Sofía, muchos de los laboratorios estaban a medias, casi vacíos o con numerosas cajas y procesos abiertos de selección de personal. Hoy el centro cuenta con un centenar de trabajadores entre personal investigador, técnico y administrativo y acumulan más de 3.000 artículos científicos. «Ha requerido mucho esfuerzo poner un edificio así en marcha, hacerlo arrancar, porque son equipamientos muy específicos, muy costosos, muy especializados que requieren también una atracción de talento y creo que en estos 20 años se han conseguido muchas cosas», remarcó al respecto Martinón.