Primeros pasos de baile junto a la Catedral

Un grupo de jóvenes concentrados en la Llana de Afuera e intentando acompasar sus pasos de baile. Es la compañía improvisada y amateur con la que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York ha empezado a andar en la ciudad de Burgos. La semana grande de la Danza Contemporánea arrancó con el ciclo Moving Space un curso para fomentar entre los más jóvenes el amor por la danza.

Los nuevos lenguajes urbanos, como el hip-hop o el B-Boying, protagonizan ‘Moving spaces’, el programa de animación que tomó la Llana de Afuera a partir de las 18.00 horas con diversas propuestas especialmente dirigidas al público más joven que se acercaba en esos primeros compases.

La jornada arrancaba con un taller dirigido por la compañía andaluza Colectivo Premoh. Después se organizaron batallas entre bailarines. Son las denominadasla ‘BUrban Battle 1 vs 1 All Styles’, cuya animación corrió a cargo del DJ Tito The Skid y el speaker Letysb y que tuvo como jueces a miembros de Premohs y a la coreógrafa Sara Lil Vinegar, de la Compañía Fresas Con Nata.

Luego llegó el momento para los que tenían alguna pieza preparada. En ‘Express Yourself’ son los espectadores los que toman el escenario para compartir con los presentes su trabajo coreográfico, su proyecto de danza o el freestyle de su baile. La jornada se cerró con el espectáculo llevado a cabo por la compañía burgalesa H3B ya durante la noche.

En este primer contacto del festival se testa el sentir de los más jóvenes respecto a la danza en donde las redes sociales están copando todo el protagonismo. «Ahora mismo el ballet clásico no atraviesa su mejor momento y creo que las redes sociales no dan una imagen real de lo que es la danza», explicaba en la presentación del festival el director del certamen, Alberto Estébanez. Apuntaba que los jóvenes se dejan llevar por ese minuto de baile en Tik Tok que pueda llenar de likes un perfil «sin darse cuenta que detrás de esos movimientos que tanto les atrae hay un bailarín bien educado, que ha tenido sus años de formación, que ha hecho su ballet, su tiempo, su esfuerzo y su dedicación eso no se valora tanto quizás», apuntó.

Respecto a los jóvenes en la danza, el coreógrafo y bailarín Guiovanni Insaudo apuntó que «es cierto que menos gente se esfuerza pero luego, los que realizan ese trabajo, los que pasan son brillantes hacen todo, tienen acceso a muchas cosas nuevas y muy pronto, y ves como quien hace clásico puede hacer también calle o contemporáneo o música, tienen un potencial tremendo».

Hoy el festival se concentrará en el mismo lugar, la Llana de Afuera, ya con propuestas profesionales a concurso dentro del programa ‘Bailando con piedras’ que arrancará a las 21 horas. En total seis propuestas Seis coreografías a concurso: Flowersheads (Elías Aguirre), Drauma (Paula espinosa y Mariana Oliveira), Pan y Rosas (Tina Martí), Honest (Kiko López), Revelación (Lázaro Alejandro Batista Burunate) y En Cuclillas (Colectivo Premohs). Se reparten 6.000 euros en premios.

Por otro lado, la trinchera del ferrocarril de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca acogieron la última puesta en escena de los tres espectáculos que este año compiten en el ciclo ‘Danza en el Camino’. Los espectadores pudieron disfrutar de las tres coreografías creadas expresamente para este festival itinerante patrocinado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Se trata de Diva, un solo que firma el coreógrafo italiano Giovanni Insaudo y que interpreta la bailarina Sandra Salietti Aguilera; Nakama, un trabajo para cuatro bailarines de los creadores cubanos Miguel Álvarez y Javier Peláez Tulio, componentes del colectivo afincado en Barcelona The Concept Cía; y Entre pasos y encuentros, del dúo formado por Carlos Aller y Cecilia Bartolino.