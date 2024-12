Las familias de la Escuela Municipal de Tenis se hartan por el abandono de las pistas de Río Vena

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las familias que participan de la Escuela Municipal de Tenis, cuyas clases se desarrollan en las pistas de Río Vena, junto a San Juan de los Lagos, están hartas. El abandono y el deterioro son las señas de identidad de esta instalación deportiva del Ayuntamiento de Burgos, que hace pensar a sus usuarios que practicar deporte más allá del fútbol o del baloncesto en esta ciudad está penado con la falta de inversiones.

La gota que ha colmado el vaso de las madres y padres que acuden de lunes a sábado a las instalaciones es la caída de una mujer hace pocos días que sufrió daños de consideración, no graves, pero sí importantes molestias, por el mal estado en el que se encuentra el pavimento. Los profesores de la escuela de tenis, algunos con una trayectoria de más de dos décadas, se unen a la protesta general como usuarios que son de estas instalaciones.

Por enumerar algunas de las cosas que no funcionan, además de ese pavimento hundido en distintos puntos que está «peligroso» en el acceso a algunas pistas de tenis, destacan el mal estado de los vestuarios, la falta de agua caliente, las vallas rotas, las pistas llenas de hojas y las goteras en las dos pistas que están cubiertas.

«Tenemos una escuela de tenis con más de 400 chavales de distintas edades que no debería tener esta imagen de abandono», indica uno de los usuarios habituales, que recuerda que llegó a haber en algún momento 800 tenistas, en momentos de más esplendor.

Las inversiones de los últimos 20 años se han limitado a poco más que parches y, por ello, el grado de deterioro ha ido en aumento. «Estos desperfectos no se hacen en cuatro días», señalan. Es cierto que hace pocos años sí llegó una importante cuantía económica a estas instalaciones, cuando se construyeron cuatro nuevas pistas, pero lo curioso es que todas ellas están cerradas y sin uso. «Las pistas se construyeron mal, al poco tiempo aparecieron grietas y hay abierto un procedimiento judicial de reclamación, que no sabemos en qué situación está, pero el resumen es que no se pueden utilizar desde hace cuatro años y medio», añaden.

Sobre este particular, profesores del conocido como lote de raquetas de las escuelas municipales lamentan esta situación porque tener estas cuatro pistas cerradas imposibilita crecer, cuando el tenis es un deporte que atrae a los escolares de todas las edades, que tienen importantes referentes entre los profesionales con ídolos como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz. Así, comentan que «estas pistas son de uso público y, por tanto, deberían buscar la fórmula de que puedan reabrir tras arreglar lo que sea necesario porque al estar cerradas esto parece un club abandonado».

La situación de deterioro del vestuario es muy lamentable, con elementos oxidados y sin agua caliente desde hace 10 años, un calentador reventó a los 5 años de cambiarlos y apagaron el otro. Los niños que se quieren cambiar allí o los trabajadores lo hacen en una «nevera», asegura una madre, que explica su enfado con la lapidaria frase: «Esto es una dejadez absoluta».

Recientemente, han presentado alguna queja a través del teléfono de atención ciudadana 010, en la que les han contestado que hay un proceso de licitación abierto para realizar mejoras.

En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Burgos, figura como en «evaluación» un concurso público para licitar obras de remodelación del vestuario de estas pistas de tenis por valor de 245.551,74 euros. El pliego se publicó en marzo de 2024 en la plataforma de contratación del Estado, pero estas familias desconocen en qué momento está y cuándo llegarán las obras prometidas en ese proyecto que, en realidad, está redactado desde 2020.

Las familias están agradecidas a los servicios de limpieza diaria que trabajan en las instalaciones que, por lo menos, adecentan el espacio.

La situación es tan deplorable que, a veces, cunde el desánimo entre los usuarios, que piensan en si el Ayuntamiento de Burgos tiene pensado cerrar la actividad o incluso que el suelo se venda. Sin embargo, recuerdan que hay una escuela en marcha con entrenamientos cada tarde entre las 16.00 y las 22.00 horas, así como los sábados por la mañana para niños y niñas desde los cinco años de edad hasta los 17 o 18.

Existen 8 pistas de tenis, dos cubiertas y, entre ellas, están incluidas las cuatro que no se usan. Hace años que solicitaron alguna pista cubierta más, pero las que se hicieron fueron descubiertas. La idea que tenían es que estas fueran las instalaciones referentes para el aprendizaje de esta disciplina deportiva, mientas que las pistas de El Plantío y San Amaro quedasen más para los abonados. En estos momentos, en El Plantío también va algún grupo de escolares que practica tenis.