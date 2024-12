Junta y Diputación se unen para mejorar la seguridad de los trabajos forestales

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Nueve furgonetas nuevas forman parte de la equipación de la Diputación de Burgos, una dotación destinadas a la realización de actuaciones del cuidado del Medio Ambiente y adecuación de diferentes tipos de Infraestructuras. Vehículos adquiridos gracias al convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el órgano provincial dentro del marco de las actuaciones del Plan Montel y Montel Seguro.

Dos actuaciones complementarias, según indicó Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, «es una línea que busca incentivar el empleo en el ámbito forestal y también la puesta en marcha de acciones destinadas a la prevención de incendios. Son complementarias con la base del trabajo en la seguridad laboral y seguridad rural».

Una apuesta regional que en el caso de nuestra provincia se concreta a través de la Diputación con una inversión de cercana a los 2 millones de euros. «Las actividades estarán dirigidas al cuidado del medio ambiente, la prevención de incendios, espacios naturales, ajardinamientos también en el mundo rural».

Una línea de trabajo que contará a partir de ahora con la ayuda de estos vehículos, furgonetas Tipo Combi, que ha contado con una subvención de 914.000 euros que ha permitido la adquisición de material complementario. «Un equipamiento al que se unen los equipos de protección personal de los trabajadores, EPIS, distintas ropas de protección. Con acciones que se han implementado en los centros de trabajo como son calefactores, extintores, inversión en materia de maquinaria, por ejemplo, motosierras o desbrozadoras, todo para la seguridad de los trabajadores», detalló la consejera de Industria. Una propuesta que cuenta con una segunda línea de trabajo, destinada a ayuda a municipios de menos de 2.000 habitantes y se centra en suministros para los trabajadores, con una inversión de casi un millón de euros.

En el conjunto de la comunidad, según indicó la consejera, se destina 6 millones de euros a la contratación de personal desempleado en las zonas rurales.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez, destacó la colaboración entre administraciones en relación con el empleo local y los servicios públicos en el ámbito rural. De este nuevo material se van a poder beneficiar los trabajadores que la Diputación de Burgos va a contratar en el marco del programa Montel, que cuenta con otra subvención de 804.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, que supondrá la contratación de 67 trabajadores en situación de desempleo. El objetivo será la de efectuar diferentes intervenciones o servicios destinados al cuidado del entorno rural.«Representa no solo lo que hemos convenido a través de la adquisición de estos vehículos, sino también en el marco de un programa que se dividirá en acciones para dos ejercicios». Durante el presente año esta iniciativa ha hecho posible el trabajo de once cuadrillas, con once oficiales y una treintena de peones. Un número que se elevará hasta 13 durante el próximo año, distribuidos por las diferentes comarcas de la provincia.

Suárez recordó que este año se ha realizado diferentes trabajos en zonas como el Valle de Sedano, Peña Amaya, Condado De Treviño, Pancorbo o Haza, así como el Camino de Santiago. Y en este momento se está realizando el trabajo de planteamiento para acometer las labores que se realizarán en 2025.

«Son trabajos que fundamentalmente se hacen a partir de primavera hasta el otoño, porque son vinculados a desbroces, labores en la vegetación que se genera en los núcleos urbanos. Se va a actuar en zonas diferentes y para dar continuidad al servicio con el objetivo de consolidar las actuaciones», explicó Borja Suárez.

Un convenio de actuación en el que la Junta de Castilla y León aporta el 75 por ciento de la inversión, recayendo el 25 por ciento restante en la Diputación Provincial.