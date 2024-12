Ayala confirma que se abre un plazo de alegaciones para el presupuesto

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, confirmó que, según se refleja en el informe solicitado al informe del secretario general del Ayuntamiento de la capital, la aprobación del presupuesto municipal es inicial. Una duda que existía por la diferencia de legislación.

«Según se refleja en el escrito, el presupuesto se ha aprobado de manera inicial, como nosotros dijimos. Por lo que se abre un plazo de alegaciones de 15 dias para la presentación de las mismas», apunto Ayala. Pasado este tiempo se resolverán esas alegaciones y se llevarán a pleno, «será el camino a seguir, para tener definitivamente aprobado el presupuesto del ayuntamiento de la capital», apuntó la alcaladesa.

En este sentido resaltó que no será antes de finalizar el año ya que no es posible realizar las alegaciones y poder poner en marcha el mecanismo municipal antes de finalizar el presente año 2024, «No da tiempo. Seguramente será avanzado el inicio del año», explicó Cristina Ayala que recalcó que «en realidad, nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido antes y por eso también instábamos a que si no iba a haber emoción de censura, pues que lo pusieran por escrito de alguna forma para evitar perder más tiempo, para un presupuesto que es necesario.