Escudero lamenta el retraso de Participación Ciudadana con las bases de las fiestas de los barrios

El grupo municipal del PSOE reclama al equipo de Gobierno, en especial a la concejala de Participación Ciudadana, Carolina Álvarez, el detalle de las bases redactadas para la convocatoria de concurrencia competitiva de las fiestas de los barrios para el ejercicio de 2025.

La edil Virginia Escudero lamenta el retraso que se está produciendo en esta cuestión, ya que recuerda que Álvarez comprometió el documento para el mes de octubre y a 11 de diciembre no se sabe nada y las primeras fiestas de los barrios son en enero, con lo cual se están organizando sin saber si contarán o no con ayudas y en qué cantidad, igual que ha ocurrido otros años. «No conocemos nada de esas bases, siquiera un borrador y este equipo de gobierno no se sienta a hablar de tú a tú ni nos hace partícipes de las cosas», apunta.

La socialista recuerda que el pasado año apenas tuvieron unas horas para leerse las bases, antes de que se convocase la Comisión de Participación Ciudadana y se pregunta si este año las podrán estudiar con más detenimiento. Escudero anticipa que no comparten este modelo de bases en los que los barrios tienen que competir entre ellos, a pesar de que Álvarez lo justifica en que las fiestas ganan en calidad y son «innovadoras y creativas».

Desde su punto de vista, «los barrios no tienen que rivalizar por hacer unas fiestas mejor que el de al lado» y añade que cuando se tiene el mismo presupuesto que en años anteriores también es algo que «se hace un poco difícil». Así, recuerda que la partida comprometida con respecto a 2024 apenas va a subir en 3.000 euros, de 70.000 a 73.000 euros, por lo que si hay 30 barrios, apenas «les supondrá 100 euros más de media en el mejor de los casos».

Desde el PSOE se ha expuesto también que de acuerdo a las bases de 2024 ha habido ocho barrios que han cobrado menos cantidad de lo que preveían de inicio y se preguntan cómo va a quedar esta cuestión en las de este año.

Por otro lado, el grupo municipal socialista critica la información trasladada tras la Comisión especial de Quejas y Sugerencias cuando la edil responsable expuso que el área de Autobuses es la que había tenido más reclamaciones en el trimestre de julio a septiembre. «Falta a la verdad y engaña a la ciudadanía», asegura Escudero, que añade que Medio Ambiente y Sanidad la recibió el 33% sobre el total de quejas, mientras que las referidas a Autobuses fueron un 11%. La concejala ha criticado que los parques y jardines «están de vergüenza».