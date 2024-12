Postales de Navidad (inclusivas y con «toque personal») para combatir la soledad

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ya en octubre, varios socios y usuarios de Cocemfe Burgos preguntaban si este año volverían a elaborar postales de Navidad. La experiencia, «muy gratificante» en las dos ediciones anteriores, tenía que repetirse sí o sí. Y Javier Martínez, técnico de Ocio de la entidad, lo daba por hecho. Al final, se llevaron a cabo cuatro talleres el pasado mes de noviembre, de unas dos horas por sesión, con una treintena de voluntarios dispuestos a aportar su «granito de arena» para arrancar una sonrisa a todas aquellas personas que se sienten solas en estas fechas.

Contigo en Navidad. El título de la campaña lo dice todo. Se trata, sin duda, de una forma muy efectiva de «llegar a la gente» y dar «visibilidad» al trabajo que desarrollan las asociaciones federadas bajo el paraguas de Cocemfe Burgos. Al mismo tiempo, se pretende «devolver la solidaridad» que estas entidades reciben a diario. Con este regalo, además, se fomenta la «inclusión» abriendo las puertas a todo aquel que desee colaborar, desde los propios usuarios hasta cualquier ciudadano de a pie independientemente de su edad.

Los talleres resultaron sumamente productivos. Bajo la coordinación de Martínez y Lidia de los Mozos, socia de la Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa (Afibur) y promotora de la iniciativa desde el primer año, los participantes diseñaron 2.170 tarjetas. Todas con un mensaje estándar pero con el «toque personal» de cada uno.

A diferencia de las dos anteriores campañas, enmarcadas en un proyecto a nivel nacional, Cocemfe Burgos ha apostado en esta ocasión por la cercanía. Así pues, se han repartido felicitaciones en una decena de residencias de mayores de la ciudad, siete de la provincia y otras dos ubicadas en Álava y Palencia. Asimismo, se hizo lo propio en centros del tercer sector (Parkinson Burgos, Alcer, Burgos Acoge, La Rueda, Fundación Lesmes, Vita Nova, Fundación Intras y el Centro de Acción Social Burgos Rural Sur, en Estépar). También, de manera «simbólica», se decidió reservar unas cuantas para el área de Pediatría del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), las asociaciones alojadas en el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja, BNI, empresas colaboradoras y, cómo no, en las sedes de las entidades que forman parte de Cocemfe Burgos.

El reparto, aunque «duro» por aquello de «cuadrar horarios», se desarrolló en «tres días muy intensos». En algunos casos, no quedó más remedio que dejar las postales en recepción. Sin embargo, tanto Martínez como María Muriel, socia de Cocemfe Burgos, tuvieron la oportunidad de visitar más de una residencia y entregar las felicitaciones en mano. Lo más emotivo, según rememora el técnico de Ocio, fue observar cómo «a más de una mujer se le saltaban las lágrimas» al recibir su obsequio.

Tampoco olvida Martínez el gesto de tres empresas locales (Castelor, Carlibur e Ideas y Colores) que, con sus descuentos y donación de materiales, han contribuido a que la campaña saliese adelante. Ni del empuje de De los Mozos, porque «sin ella no llegaríamos a las 2.000 postales», o el altruismo de socias como María Ángeles Gil, «siempre dispuesta a participar» en lo que sea.

«Aunque no me conoces, me hace mucha ilusión que tengas esta tarjeta de Navidad», reza el texto de estas postales diseñadas con «todo el cariño» para que sus destinatarios sonrían y, sobre todo, se sientan arropados. De eso se trata. Y por eso, no cabe duda de que la familia de Cocemfe Burgos seguirá regalando amor en años venideros.