El PSOE urge consensuar el proyecto de Burgos como Capital Europea de la Cultura y avisa: "Si el PP lo hace solo, fracasará"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, urge al equipo de Gobierno a definir cuanto antes el proyecto con el que la ciudad optará a Capital Europea de la Cultura en 2031. Reclamaba además unidad y consenso en torno a la candidatura, "como la que suscitó el relato conformado en el mandato anterior, con un amplio respaldo". Y es que, avisó, "si el PP lo hace solo, fracasará". Temía en este sentido que la alcaldesa, Cristina Ayala, extienda a este aspecto lo que denominó "su política de veto y bloqueo" a los socialistas.

En todo caso, De la Rosa compartía su preocupación por este asunto, ya que, según explicó, ni siquiera se había mencionado en el balance de la actividad de ProBurgos durante 2024 que el director general de la sociedad, Alejandro Sarmiento, ha trasladado esta misma mañana al consejo de administración.

"No sabemos qué hay de nuevo. Ha tenido que ser un servidor el que traslade la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado que establece la convocatoria de presentación de solicitudes para la designación de la Capital Europea de la Cultura en 2031", criticaba el concejal, que instaba a comenzar ya a trabajar. "Tenemos todo un año para conformar bien la candidatura", añadía, para detallar que la propuesta que se traslade "debe pivotar sobre qué respuestas da Burgos al futuro de la Unión Europea y a los retos que esta afronta".

Esta es al menos la conclusión que el edil del PSOE extrae del texto de la convocatoria, que marca como meta general "proteger y promover las diversas culturas en Europa y poner de relieve las características comunes que estas comparten". En la misma línea se fijan los criterios de evaluación: "Tendrán como principal objetivo en lo que respecta a la categoría principal la dimensión europea que contemple cada uno de ellos, como la promoción de la diversidad cultural de Europa y del diálogo intercultural, la calidad y el alcance de las actividades que se propongan en aspectos comunes de las culturas, el Patrimonio y la Historia de toda Europa, así como la integración de temas europeos de actualidad".

Junto a ello, De la Rosa destacó la obligación de articular las distintas acciones previstas a partir de "la cooperación con operadores o ciudades de distintos países y otras ciudades portadoras del título".

Insistía en este punto en la importancia de concretar todas estas exigencias con la participación de la oposición. "Queremos contribuir desde la mejor voluntad y la máxima responsabilidad", apostilló.

"Más transparencia y más personal" para gestionar el suelo heredado de los consorcios

La gestión del patrimonio heredado de los consorcios, liquidados el pasado mes de junio, fue el otro asunto crucial que, según De la Rosa, Sarmiento omitió en su resumen anual. Achacaba el socialista la ausencia de referencias a este tema a que "no se ha hecho nada". "Poco podía contar. No digo que no se hayan culminado ventas de suelo industrial o residencial anteriores a la disolución de estos entes, pero que yo sepa no ha habido ni una sola adjudicación en estos últimos seis meses", lamentaba, para recordar que los objetivos del traspaso apoyado por los tres partidos políticos con representación municipal era "colocar la deuda a un interés menor" y agilizar la comercialización gracias a una gestión directa. Nada de eso ha ocurrido todavía.

Es más, tiempo después de marcarse tales metas, ni siquiera se ha cubierto aún la plaza de responsable de Suelo incorporada a la plantilla de ProBurgos. "Hace falta más transparencia y más personal", concluyó.

Así, De la Rosa cuestionaba el tono triunfalista del análisis del trabajo de la sociedad municipal efectuado por sus responsables, que aseguran que "todo va estupendamente bien", mientras que el proyecto de Capital Europea de la Cultura "sencillamente no va" y nada se sabe de "si va a haber un nuevo plan estratégico de la cultura, si va a haber una mesa de industria o si van a plantear una estrategia para el Parque Tecnológico".