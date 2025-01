El PSOE plantea que los distritos serán más eficaces con presidentes con capacidad ejecutiva

Publicado por Natalia Escribano Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Hay que reconocer que los distritos no funcionan, creo que en eso estaremos todos de acuerdo». Estas es la afirmación del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, que introducirá el debate sobre la necesidad de mejorar la efectividad de estos órganos de participación ciudadana en el Pleno municipal de este viernes, 17 de enero. La idea del PSOE es que se trabaje desde la modificación del reglamento de organización y funcionamiento de los distritos.

Considera que se debe trabajar en la línea de que las partidas presupuestarias que manejen (en conjunto es el 1% del presupuesto, algo más de 2 millones de euros) deben tener carácter plurianual para que no se pierda al cambiar de año y, además, en la idea de que el presidente de cada distrito tenga capacidad ejecutiva para iniciar expedientes en materia de inversión y gasto corriente, algo de lo que ahora mismo no disponen. Otra de las propuestas va en la línea de asignar la supervisión de los expedientes a técnicos bajo la responsabilidad de los concejales para que sigan de cerca la tramitación de los expedientes y que así no caigan en saco roto.

Desde el punto de vista de Daniel de la Rosa, ambas cuestiones pueden mejorar la eficiencia de los distritos, pero va más allá y plantea la creación de una unidad administrativa y técnica, con personal municipal, que apoye las necesidades de los distritos a la hora, por ejemplo, de gestionar los expedientes que abran los presidentes para encargar redacciones de proyectos o gastos de inversión.

En relación con este asunto, el socialista indica que conociendo los tiempos de la administración y lo que cuesta contratar personal se podría plantear un plazo de dos años para configurar esta nueva sección y para revisar y modificar la Relación de Puestos de Trabajo para ver cómo se dota a la unidad.

Por otro lado, desde el PSOE llevarán otras dos mociones al Pleno, una relacionada con el área de Deportes y otra sobre el uso adecuado de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Burgos en redes sociales y una adecuada representatividad institucional en actos sociales.

Deporte más igualitario

El concejal Julián Vesga propondrá la modificación de la ordenanza 411 reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales. El socialista denuncia que los clubes no profesionales de fútbol disponen de una bonificación de hasta el 75% para utilizar las instalaciones en entrenamientos o partidos, mientras que los de otras disciplinas deportivas no cuentan con esa posibilidad de rebajarse el precio.

De esta manera, considera necesario que la citada normativa municipal se cambie en el fomento de la práctica deportiva y por una mayor igualdad entre los clubes de la ciudad, sea cual sea el deporte que se practique.

Según ha comentado Vesga, esta propuesta se puso sobre la mesa en el año 2022, con el PSOE al frente del Ayuntamiento de Burgos; sin embargo, no dio tiempo a implementar el cambio en la ordenanza fiscal.

Por este motivo, es partidario de retomar este asunto y de que se modifique el artículo 8 que pasaría a tener la siguiente redacción: «todos aquellos clubes federados, cuya naturaleza jurídica no sea la de Sociedad Anónima Deportiva, debidamente acreditados como inscritos y en activo en las delegaciones burgalesas correspondientes, se beneficiarán de un 75% de bonificación para los alquileres de instalaciones deportivas tanto para entrenamientos como para partidos de competición oficial previstos en la ordenanza».

Por último, en cuanto a la propuesta para el uso adecuado de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Burgos en redes sociales, Daniel de la Rosa apuesta porque tengan una finalidad puramente informativa o divulgativa y no de propaganda política. Como señala el edil, el equipo de Gobierno «confunde lo institucional con lo particular apropiándose de acciones que no le corresponde como grupo político y que atañen a toda la Corporación».