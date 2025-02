Las monjas de Belorado buscan apoyo moral ante el riesgo de desahucio (y tienen respuesta)

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La última llamada de las monjas de Belorado en su proceso de separación del Arzobispado de Burgos es un apoyo moral a través de la plataforma Change.org. Una petición de auxilio que llega de la mano de Francisco Canals bajo el título 'Salvemos a las monjas de Belorado'.

"Las monjas del convento de Belorado se enfrentan a un posible desahucio. Estas religiosas dedicadas a la oración y vida en comunidad han servido con amor y entrega durante casi 700 años, ahora se ven amenazadas con perder el lugar donde han vivido durante años", explica el texto que esperaba recabar 500 apoyos el 29 de enero.

Cinco días después de este llamamiento que poco efecto legal puede tener, ya han recabado casi todas las firmas objetivo. 417 personas ya ha firmado su apoyo a las ex monjas que argumentan siglos de actividad de la orden de las clarisas y el trabajo realizado como propios de las siete monjas que siguen en el convento de Belorado donde ya han llegado las notificaciones del proceso de desahucio.

Otro de los argumentos que ostenta Francisco Canals es la dedicación de las monjas a las instalaciones que consideran suyas y defienden a capa y espada. "El convento de Belorado no es solo un edificio, es un símbolo de fe, tradición y servicio. Sus muros han acogido a generaciones de religiosas que han dedicado su vida a la espiritualidad y la ayuda a los demás", reza el comunicado que persigue recabar apoyos.

"Si las echa, el monasterio se hunde"

De los 417 apoyos recabados contra el desahucio del grupo de clarisas rebeldes de su búnker en la localidad beliforana hay 13 que expresan además su apoyo con un comentario. Algunos están convencidos de que "debemos ayudar, eso dice siempre la Iglesia". Por eso esta usuario solicita que "se practique con el ejemplo, ya tiene (por la iglesia) demasiadas propiedades, si las echa el monasterio se hunde".

Hay quien destaca su fortaleza "no me uno por esa palabrería piadosa, sino porque son mujeres valientes que se enfrentan al más rancio patriarcado" y quien considera una situación injusta porque "a quien han servido de manera tan entregada no se les puede pagar desalojándolas de su hogar". También hay ataques hacia la figura del arzobispo Miguel Iceta a quien recuerdan su paso por Córdoba.