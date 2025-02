El sector primario, contra el acuerdo con Mercosur: "Nos arruinarán y podrán generar una hambruna cuando quieran"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El sector primario burgalés clama contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ya ratificado, que abrirá las puertas a los lineales españoles a productos de Sudamérica "que no tienen nada que se parezca a las garantías sanitarias de los alimentos de aquí". Así lo lamenta, David Martínez, portavoz de la agrupación independiente promotora de la protesta que hoy volvía a sacar a los tractores a las calles, convencidos de que el citado pacto "es la puntilla" que acabará con la agricultura y ganadería tradicional que aún resiste en la provincia.

"Nos arruinarán y podrán generar una hambruna cuando quieran", aseveraba, contundente. "Todo por lo que llevamos protestando meses era una preparación para esto. Es decir, que haya mucha burocracia hace que los agricultores y ganaderos españoles se cansen y no haya relevo generacional. Los hijos ya no quieren seguir porque ven lo enfadados que están sus padres, conocen la poca rentabilidad del negocio y, en consecuencia, desaparece poco a poco la agricultura y la ganadería tal como la conocemos. Y cuando ya eso está a punto de caramelo, llega este acuerdo, terminamos de asfixiar a la gente y se acabó. Aquí ya solamente va a haber parques temáticos donde vayan los niños a ver una vaca, pero solo para verla, no para producir, y la alimentación vendrá de fuera. Se va a subcontratar la soberanía alimentaria, algo nefasto, lo peor que puede hacer un país", relataba Martínez.

Y es que, a su juicio, el acuerdo con Mercosur no solo afecta a los productores, sino que tendrá consecuencias para todos como consumidores, pues provocará que "si ahora es fácil ir al supermercado y adquirir un blíster de carne, por ejemplo, luego lo será más, incluso más barato a corto plazo, porque habrá una inundación de productos de fuera, pero al final todo dependerá de allí, porque lógicamente los de aquí desistiremos de perder dinero y cerraremos". Tras ese escenario, "puede pasar y pasará que por razones ajenas, como las meteorológicas, o con intención, deje de llegar determinada mercancía a un país y puedan generarle una hambruna", augura, consciente de que "cuesta creerlo, pero si no hacemos nada dentro de unos años lo veremos".

De ahí que la agrupación que representa -recién creada- haya optado por reactivar las protestas que en 2024 resonaron con intensidad en las calles. Y vendrán más, enfocadas en dar a conocer "la estafa" perpetrada en su opinión por la Unión Europea, pues la introducción de alimentos sudamericanos "se hace para que otras empresas de otros sectores puedan vender allí sus productos, es decir, la soberanía alimentaria europea está siendo la moneda con la que pagamos que algunos vendan allí energía, coches o lo que crean que van a vender, porque cabe subrayar que no se les obliga a comprar, simplemente se facilita la exportación".

Rechaza, pues, Martínez que el acuerdo en cuestión suponga la oportunidad que hay quien 'vende' para el sector primario. "Todo lo contrario. Va a ser nuestra ruina y ni siquiera va a enriquecer a los agricultores o ganaderos peruanos, chilenos, argentinos o brasileños. Solo se van a beneficiar las grandes multinacionales, sobre todo estadounidenses, pero también europeas y chinas. En definitiva, va a salir ganando ese modelo industrial que de palabra parecen rechazar los gobiernos y la opinión pública", apostilló.

Las exigencias de la movilización celebrada hoy incluyen, además de la renegociación del acuerdo con Mercosur para garantizar condiciones justas para los productores españoles, el fin de la competencia desleal que suponen las importaciones que no cumplen las normativas europeas, un mayor apoyo económico y fiscal para el sector primario, que incluya reducciones en impuestos y ayudas directas y la flexibilización de las políticas medioambientales para evitar que perjudiquen la rentabilidad de las explotaciones.