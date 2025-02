Descubren cómo ganar 600 horas de vida al año si vives en esta conocida provincia (y no es Madrid ni el País Vasco)

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos pierde talento año a año. El ultimo informe de Coyuntura Económica de Cajaviva Caja Rural determinó que la mitad de los egresados en la Universidad se quedan a desempeñar su trabajo en la provincia de Burgos. La cifra cae estrepitosamente a los tres años. «Sólo uno de cada tres acaba trabajando aquí y tenemos que profundizar en las causas de esta situación y en las medidas a tomar», señaló el director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte.

Éste será el contenido del próximo estudio que realizarán FAE y la entidad financiera con el objetivo de encontrar freno a la fuga de talento que registra la provincia. Sus lugares de destino Madrid y las capitales del País Vasco. «Si se nos jubila el babyboom y los formados se van, vamos a tener un problema; detectada la hemorragia, vamos a ver cómo pararla», apostilló el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Angel Benavente.

El nuevo estudio tratará de aclarar la situación, ampliarla más allá del ámbito universitario en el que se estableció el capítulo específico del boletín y plantear herramientas o alternativas para evitar esa sangría de jóvenes formados a otras grandes capitales. Para Benavente la clave está en aspectos como la calidad de vida. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en Burgos frente a Madrid? «Si trabajas en Burgos tendrás 600 horas al año para tí, para tu vida, para tus aficiones, y ese es el tiempo que en Madrid pasas en camino al trabajo ya sea en coche, en metro o en tren. 600 horas es calidad de vida».

Otro ejemplo. Los salarios pueden ser mayores en Madrid que en Burgos. ¿El coste de la vida ese el mismo? «Hay que hacerles ver que en Madrid puedes tener el doble de ingresos pero, el coste de la vida también es el doble ¿dónde te queda más para tí?», señaló. En esta línea de competencia en torno a la calidad de vida es a donde mira el sector empresarial para garantizar población formada en edad de trabajar. «Ahora hay otros conceptos de lo que es el trabajo, yo creo que el concepto de tu tiempo, eso también tiene su valor y también hay que hacérselo ver en el futuro», planteó.

El estudio permitirá analizar los factores que motivan la salida de los jóvenes a otros territorios y tratará de obtener posibles soluciones para atraer y retener ese talento en un estudio que «permitirá ofrecer a instituciones y empresas de Burgos herramientas para tomar decisiones que faciliten la permanencia de la población juvenil en la provincia creando nuevas oportunidades laborales y de revitalización económica», señala FAE.

SMI, IRPF y cotizaciones

Respecto al incremento del Salario Mínimo Interprofesional y la obligación de realizar la declaración de Hacienda a quien no estaba obligado, la patronal defiende que «no afecta a muchas personas en Burgos porque la gran mayoría están en convenios y todos estos, salvo alguno de servicios, están por encima, pero claro se legisla mirando hacia adentro y no hacia a fuera y ahora se dan cuenta que hay que pagar un impuesto», explicó Benavente. Apuntó por ejemplo, que cuando se hacen estas legislaciones luego no se permiten modificar el coste de esa prestación de servicios a la administración cuando aumentan los costes salariales.

Añade que «es algo que le ha tocado a todos los ciudadanos que con la subida de la inflación han perdido un 25% de poder adquisitivo pero se han mantenido en el mismo nivel de impuestos durante cuatro años», señaló.

En la misma línea, Ramón Sobremonte apunta que «deflactar las tarifas del IRPF es una asignatura pendiente del Gobierno español porque te suben el salario pero, al cambiar el tramo del IRPF puede ser negativo pero esto es algo que ningún gobierno de Europa se plantea».